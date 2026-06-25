Sélectionnés respectivement en premier et deuxième choix de la Draft, AJ Dybantsa et Darryn Peterson pourraient se croiser dès la première soirée de Summer League à Las Vegas.

Le calendrier de la ligue d’été n’est pas encore officiellement sorti, mais ESPN a lâché deux-trois infos très croustillantes.

I don’t believe there has been a formal schedule release but… ESPN has a couple of Las Vegas Summer League games listed online.

Dybantsa vs Peterson and Boozer vs Wilson??? pic.twitter.com/ChJoGJsrel

— Drew Hill (@DrewHill_DM) June 25, 2026

Si l’on en croit ce screen, on aura d’abord droit à un Wizards – Jazz dans la nuit du 9 au 10 juillet (3h), match opposant AJ Dybantsa à Darryn Peterson. Au vu des dernières déclas de Peterson, bien décidé à prouver qu’il méritait d’être numéro #1 à la place d’AJ, c’est un rendez-vous immanquable.

La nuit suivante, c’est Cam Boozer et Caleb Wilson qui devraient se croiser lors du match Grizzlies – Bulls (2h). Boozer estime également qu’il aurait dû être sélectionné en #1, tandis que Wilson veut carrément devenir le GOAT. Étincelles garanties !

Premier match de la Summer League de Las Vegas, dans la nuit du 9 au 10 juillet (3h) :

Wizards – Jazz.

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/4o94prImyY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026

Tout cela demande encore confirmation mais la NBA devrait bien nous offrir du lourd à Las Vegas. Pour rappel, la Summer League de LV est prévue du 9 au 19 juillet, et sera précédée par le California Classic (3-6 juillet) puis la Salt Lake City Summer League (4-7 juillet).