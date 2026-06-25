Un temps pressenti pour être le premier choix de la Draft NBA 2026, Cameron Boozer a finalement été choisi en troisième position par les Memphis Grizzlies, un bel honneur et une bonne situation pour le joueur, qui entend tout de même donner tort aux Wizards et au Jazz.

A peine la casquette de sa nouvelle franchise vissée sur la tête, Cameron Boozer montre déjà qu’il a énormément de confiance en lui. Sûr de son fait, le fils de Carlos estime pouvoir donner tort aux Wizards de ne pas l’avoir pris avec leur premier choix. Pour rappel, Washington a jeté son dévolu sur AJ Dybantsa. Boozer garde ça dans un coin de sa tête et est bien décidé à déjouer les pronostics. En tout cas, il s’est livré sans détour quand Kendrick Perkins lui a demandé s’il pensait mériter d’être choisi en premier.

« Dans quelques années, les gens regarderont en arrière et diront que j’aurais dû être le premier choix. »

– Cam Boozer, 3e choix de la Draft 2026 😤😤pic.twitter.com/VpFAzxBsqF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026



« Bien sûr que je le pense. Je ne vais pas dire que je comprends pourquoi je ne le suis pas. Ces deux gars (NDLR : AJ Dybantsa et Darryn Peterson) sont des joueurs exceptionnels, tout le monde le sait. Mais je ne comprends pas pourquoi je n’étais pas dans cette conversation. Dans quelques années, les gens regarderont en arrière et diront que j’aurais dû être le premier choix. » – Cameron Boozer

Décidément, les joueurs de cette cuvée multiplient les déclarations de ce type, alors que le second tour vient à peine de rendre son verdict. Après Caleb Wilson qui veut devenir le GOAT de Chicago (on lui souhaite autant de courage que de réussite), c’est désormais Cameron Boozer qui veut faire mentir ceux qui ne l’ont pas choisi. Et honnêtement, l’ancien de Duke s’est moins compliqué la tâche que le nouveau joueur des Bulls.

Cameron Boozer doit probablement se préparer à entourer de rouge les matchs contre les Wizards et le Jazz dans son calendrier actuellement. Quoi qu’il en soit, on souhaite à Cameron Boozer de déjouer les pronostics et de prouver au monde sa vraie valeur. Il a les qualités et l’environnement pour bien se développer, à lui de faire le reste du boulot.

Source texte : ESPN