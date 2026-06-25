Ja Morant : les Kings, les Wolves et les Pelicans ne sont plus intéressés…

Dans les rumeurs de transferts depuis des mois, Ja Morant a vu sa côte dégringoler de façon inexorable. Résultat des courses, le marché pour le meneur des Grizzlies est très calme.

On imagine mal Ja Morant porter la tunique des Memphis Grizzlies encore longtemps, même pour faire remonter sa cote. Mais pour qu’il y ait un départ, il faut avant tout des prétendants pour l’accueillir, et pour l’heure, les seuls qui semblaient intéressés par son profil semble s’être retirés de la course. Kings, Pelicans et Timberwolves semblaient suivre ça de près, mais leurs pistes se sont considérablement refroidies avec le temps, les dirigeants de ces franchises voyant possiblement LaMelo Ball, rendu disponible par les Hornets, comme une meilleure alternative.

La cote de Morant est tellement basse aujourd’hui que Memphis pourrait devoir lâcher un asset avec lui (pick de draft) ou prendre un mauvais contrat en échange.

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026

Sans solutions pour trouver un transfert, Ja Morant est toujours un joueur des Grizzlies, et pour que le meneur quitte Memphis, la franchise pourrait bien être contrainte d’ajouter un choix de Draft au premier tour et/ou prendre un contrat toxique dans sa masse salariale, tant le bondissant numéro 12 des Oursons ne fait plus rêver aujourd’hui…

C’est une chute terrible pour Ja, autrefois All-Star incontestable qui faisait lever les foules, qui est aujourd’hui devenu persona non grata dans la seule franchise qu’il ait connu. Ses déboires extra-sportifs ont mis à mal sa réputation et les blessures ont précipité la chute d’un joueur qui n’a encore que 26 ans, dont le potentiel et le talent sont toujours bien présents, mais dont l’instabilité effraie également les dirigeants NBA.

Source texte : ESPN