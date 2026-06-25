Kawhi Leonard : le point sur sa situation et les récentes rumeurs !

L’avenir de Kawhi Leonard n’a jamais semblé aussi flou depuis son arrivée aux Clippers en 2019. D’un côté, l’ailier de 34 ans sort probablement de sa meilleure saison sous le maillot de Los Angeles. De l’autre, il entre dans la dernière année de son contrat, aucune prolongation n’a encore été négociée et l’ombre de l’affaire Aspiration pourrait encore rebattre totalement les cartes.

Après plusieurs années marquées par les blessures, Kawhi Leonard a retrouvé un niveau exceptionnel en 2025-26. Le double champion NBA a disputé 65 matchs, tournant à 27,9 points, 6,4 rebonds et 3,6 passes de moyenne, tout en terminant dans le Top 10 du vote MVP.

À bientôt 35 ans, Kawhi a rappelé qu’il restait l’un des meilleurs scoreurs et joueurs à deux dimensions de la ligue lorsqu’il est en bonne santé. Cette renaissance sportive lui donne aujourd’hui un important pouvoir de négociation face aux Clippers. Mais d’après l’insider Anthony Slater, Steve Ballmer rejette actuellement toutes les offres concernant Leonard. Le propriétaire des Clippers souhaite conserver sa superstar et n’envisage pas de séparation immédiate.

Alors que certains se posent la question de l’avenir de Kawhi Leonard au Clippers, l’insider @anthonyVslater annonce que Steve Ballmer rejette tous les offres.

Le proprio veut que Kawhi reste à Los Angeles.

Leonard va entrer en dernière année de contrat l’an prochain. On… pic.twitter.com/y933gTMlRf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 17, 2026

Kawhi Leonard touchera 50,3 millions de dollars lors de la saison 2026-27, dernière année du contrat de trois ans signé en janvier 2024. Mais selon Chris Haynes, bien que les Clipps veuillent le garder, aucune discussion sérieuse concernant une extension n’a encore eu lieu avec le clan Leonard… le problème principal pourrait être financier (selon Tim MacMahon d’ESPN, les Clippers souhaiteraient que Leonard accepte une baisse de salaire dans le cadre d’un nouveau contrat).

La menace du trade

C’est précisément ce qui alimente les rumeurs. Chris Haynes affirme que si aucun accord n’est trouvé cet été, les Clippers pourraient chercher à transférer Leonard plutôt que de risquer de le perdre sans contrepartie à l’issue de la saison.

« Si aucun accord de prolongation n’est trouvé, je m’attends à ce que les Clippers cherchent à transférer Kawhi. Je ne pense pas qu’il restera à Los Angeles pour jouer la dernière année de son contrat sans prolongation »

« If an extension is not worked out…I expect the Clippers look to move Kawhi. I don’t expect that he will stay and play on an expiring deal »

Chris Haynes speaks on the future of Kawhi Leonard and the Clippers 😳

(via @NBATV) pic.twitter.com/KeNlmnInvX

— ClutchPoints (@ClutchPoints) June 24, 2026

La logique est simple : Kawhi aura 35 ans, sa valeur marchande est probablement à son maximum depuis plusieurs années, les Clippers ont commencé à rajeunir leur effectif et le choix de Keaton Wagler avec le cinquième choix de la Draft 2026 est perçu par certains observateurs comme une préparation à l’après-Kawhi.

Los Angeles pourrait donc être tenté de récupérer des actifs importants avant qu’il ne soit trop tard.

Quelles équipes surveillent la situation ?

Selon Bobby Marks, plusieurs franchises suivent attentivement le dossier. L’analyste ESPN a évoqué un scénario surprenant où ses anciennes équipes pourraient être intéressées. Autrement dit… les Spurs ou les Raptors. À ce stade, ces pistes relèvent davantage de la spéculation que de véritables négociations.

Bobby Marks:

« I think there’s a lot of playoff teams keeping an eye on what happens with Kawhi Leonard »

Malik Andrews: “What playoff teams? »

Marks: « Maybe his former teams »

(via @ESPNNBA) pic.twitter.com/uSZF3G0zAb

— ClutchPoints (@ClutchPoints) June 25, 2026

Brian Windhorst a lui cité les Pistons parmi les équipes qui pourraient tenter un gros coup. Detroit dispose désormais d’une certaine flexibilité financière, sort d’une saison encourageante et semble vouloir être agressif sur le marché cet été (après avoir tradé Isaiah Stewart) pour entourer Cade Cunningham et passer un step !

L’idée serait d’ajouter un vétéran capable d’accélérer immédiatement les ambitions de la franchise. Alors si les Clippers ouvraient réellement la porte à un transfert, les Pistons pourraient pointer le bout de leur nez.

Le dossier Kawhi pourrait devenir de plus en plus chaud lors des jours/semaines à venir.

Dernière année de contrat en 26-27, toujours pas de négos sur une extension, des équipes intéressées…

« S’il n’y a pas de prolongation, je pense que les Clippers vont le transférer » -… pic.twitter.com/3YzP78p47z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

L’ombre de l’affaire Aspiration

Un élément majeur continue pourtant de planer au-dessus du dossier : l’enquête de la NBA sur l’affaire Aspiration. Pour rappel, les enquêteurs cherchent à déterminer si les Clippers auraient indirectement contourné les règles salariales en facilitant un contrat de sponsoring particulièrement avantageux accordé à Leonard. À ce jour, aucun résultat officiel n’a été communiqué.

C’est probablement le facteur le plus important de toute cette situation. Car si la NBA conclut qu’aucune règle n’a été enfreinte, le dossier redeviendra purement sportif et contractuel. En revanche, si la ligue découvre des éléments de contournement du salary cap, des sanctions pourraient être envisagées. Certaines théories évoquent même la possibilité d’une remise en cause et d’une annulation du contrat…

« Nous n’avons toujours aucune nouvelle concernant l’enquête sur l’affaire Aspiration. Je pense que des informations devraient arriver prochainement… »

Bobby Marks on Kawhi Leonard:

« We still haven’t heard anything with the Aspiration investigation. I think that’ll come soon… the big question is how does he fit long-term into the Clippers’ plans? »

👀@BobbyMarks42 | @MichelleDBeadle | @ChandlerParsons | @TeamLou23 pic.twitter.com/OMCn4JYxbg

— Run It Back (@RunItBackFDTV) June 24, 2026

En résumé, le dossier Kawhi Leonard pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons majeurs de l’intersaison NBA. Entre volonté de rester compétitif, négociations contractuelles délicates, intérêt grandissant de plusieurs franchises et enquête toujours en cours, les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir de la star des Clippers.