Maintenant que le dossier Giannis Antetokounmpo est bouclé, les rumeurs viennent entourer d’autres stars et notamment Anthony Edwards. Ant-Man va-t-il bientôt débarquer sur le marché des transferts ?

Les Wolves ont fait un pas en arrière cette saison, éliminés au second tour des Playoffs après deux Finales de Conférence consécutives. Ils viennent de transférer Julius Randle – récupéré en échange de Karl-Anthony Towns (champion NBA) – contre… un pick de draft pour gagner en flexibilité (et notamment prolonger Ayo Dosunmu). Donte DiVincenzo, victime d’une rupture du tendon d’Achille, sera probablement forfait pour la saison prochaine. Enfin, même si Tim Connelly est agressif sur le marché des transferts, le manager des Wolves n’a toujours pas réussi à choper un gros poisson.

De quoi frustrer la superstar Anthony Edwards ?

C’est ce qui se dit dans certains couloirs de la NBA, d’après Brian Windhorst et Tim MacMahon d’ESPN :

Anthony Edwards frustré chez les Wolves ?

C’est ce qui se dirait dans les couloirs de la NBA, notamment à cause des grosses responsabilités offensives sur ses épaules et le manque de soutien à la création.

Minnesota vient de lâcher Randle contre un choix de draft, et on attend… pic.twitter.com/kSvaR1j6h3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026

Quasiment dans la foulée, un article du Minnesota Star Tribune a démenti ces rumeurs, en se basant sur des sources du camp Edwards. Morceaux choisis :

« Plusieurs sources proches d’Edwards ont rejeté ces rumeurs. L’une d’elles a déclaré qu’il n’y avait aucune part de vérité dans tout cela. Une autre a réaffirmé qu’Edwards et son équipe adoraient le Minnesota et qu’ils considéraient que leur présence ici, dans cette ville et au sein de cette franchise, constituait la situation ‘idéale’. »

Vous croyez la version que vous voulez, mais il est clair que la pression est sur les épaules de Tim Connelly. C’est inévitable quand vous possédez l’un des plus grands talents NBA qui entre tout juste dans son prime à 24 ans. Anthony Edwards a prouvé qu’il pouvait porter son équipe très haut, il mérite donc d’avoir le supporting cast nécessaire pour aller au bout.

Ceci étant dit, Ant-Man a montré à plusieurs reprises son attachement aux Wolves et sa détermination à gagner sous le maillot de Minnesota, et pas un autre. Il lui reste trois ans de contrat et sera éligible à une extension dès l’intersaison. Dans ses déclarations comme dans son comportement, Edwards ressemble à un joueur qui veut continuer d’avancer avec les Wolves. Peut-être plus important encore, il a confiance en Tim Connelly selon le Star Tribune.

The Timberwolves believe they’re building something that will show Anthony Edwards they’re a serious threat in the Western Conference, per @JonKrawczynski

“They also created a $33 million trade exception, which they could use to take on a player without sending salary out.… pic.twitter.com/2fag9KoI5x

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 24, 2026

Les prochaines semaines seront importantes pour les Wolves. Ces derniers vont continuer d’être agressifs pour choper du gros poisson, eux qui sont notamment dans les rumeurs liées à Jaylen Brown, LaMelo Ball ou encore Derrick White. Pour rappel, Minnesota possède une trade exception de 33 millions de dollars après le transfert de Randle, ainsi qu’une mid-level exception à 15 millions (+ la bi-annual exception à 5,5 millions) pour recruter à la Free Agency. Une flexibilité que Connelly devra maximiser cet été pour avoir l’équipe la plus compétitive possible à la rentrée.

Les Wolves compteront aussi sur le développement de plusieurs joueurs, Jaden McDaniels en tête, pour compenser le départ de Randle et devenir encore plus redoutable à l’avenir. La progression en interne du groupe semble en effet représenter une étape indispensable pour concurrencer les Spurs et le Thunder.

Tout cela, ça s’inscrit dans l’objectif prioritaire de convaincre Edwards qu’il est effectivement au bon endroit pour aller chercher un titre, et par la même occasion baisser le son des rumeurs.