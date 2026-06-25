FREE AGENCY 2026 : la giga preview ! Apéro TrashTalk

Nous sommes à quelques jours de l’ouverture de la Free Agency 2026, et déjà les rumeurs s’enchaînent ! Entre les potentiels transferts, ceux qui ont déjà eu lieu, les scénarios autour de Jaylen Brown, LeBron James, Kawhi Leonard, LaMelo Ball, Lu Dort, Jonathan Kuminga et compagnie : voici l’apéro de la giga preview du marché de cet été 2026 en NBA !

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C’est l’heure de l’apéro, sortez vos calepins…