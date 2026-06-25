LaMelo Ball transféré aux Minnesota Timberwolves !

ALERTE BLOCKBUSTER ! LaMelo Ball est envoyé par les Hornets dans le Minnesota chez les Wolves en échange de Naz Reid, quatre premiers tours de Draft (dont trois swaps) et trois seconds tours. Josh Green fait également le chemin vers Minneapolis.

Des rumeurs ont commencé à circuler ce matin, mais voilà que seulement quelques heures après, LaMelo Ball n’est plus un joueur des Charlotte Hornets ! Le plus jeune de la fratrie Ball jouera la saison prochaine chez les Wolves aux côtés d’Anthony Edwards (et de Josh Green également dans le deal).

Charlotte récupère en contrepartie Naz Reid, et BEAUCOUP de picks de Draft. Quatre premiers tours (le pick non protégé de 2033 et 3 swaps) en plus de trois seconds tours.

🚨🚨🚨 WAAAAAAH !!!! LAMELO BALL CHEZ LEZ WOLVES !!!!

OH LE TRADE DE ZINZIN https://t.co/HB2mNRxmcD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026

Les Hornets font donc le choix de lâcher LaMelo à sa plus haute valeur marchande après la belle saison des Frelons. Assez choquant tout de même de voir la rapidité avec laquelle ce transfert s’est fait, mais c’est la NBA !

Côté Wolves, ultra curieux de voir ce que cette association entre LaMelo Ball et Anthony Edwards peut donner (les deux font partie de la même classe de Draft). Le front office de Minneapolis s’est dit qu’il fallait tenter quelque chose de nouveau après les échecs des années précédentes en Playoffs. On salue l’audace !

C’est malheureusement Naz Reid qui trinque dans cette histoire. Le Sixième Homme de l’Année 2024 découvrira un nouveau projet à la rentrée, bien loin du Minnesota dans lequel il était un chouchou des fans. Va falloir un petit temps d’adaptation que ce soit pour lui ou pour la Wolves Nation qui vient de le perdre.

Triste pour les fans des Wolves concernant Naz Reid.

Y’a peu de joueurs que la fan base a autant adoré, de ses débuts à la fin.

Ça restera un coup de cœur dans le Minnesota, à vie il ira là-bas il se fera accueilli comme un roi. Chez les Hornets il peut envoyer du steak.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026

Beaucoup de questions, mais surtout de hype. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner !