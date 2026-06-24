Dotés du choix numéro 1 à la Draft NBA 2026, les Washington Wizards ont décidé de miser sur AJ Dybantsa, appelé en premier par le commissionnaire Adam Silver. Le phénomène formé à BYU rejoint la capitale !

Il y a eu du suspense jusqu’au bout, mais les dernières tendances ont finalement été confirmées.

AJ Dybantsa va bien débarquer chez les Wizards pour tenter de booster la reconstruction de la franchise. Il rejoint ainsi l’ancien meneur All-Star Trae Young, tout récemment prolongé, ainsi qu’Anthony Davis (s’il reste) et un noyau de jeunots prometteurs (Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Kyshawn George, Tre Johnson, Bub Carrington). De quoi afficher de nouvelles ambitions à partir de la saison prochaine, après trois saisons dans les bas-fonds de l’Est.

🚨OFFICIEL : LES WIZARDS CHOISISSENT AJ DYBANTSA AVEC LE 1ST PICK DE LA DRAFT NBA 2026 ! 🔥🪄 pic.twitter.com/d1QtyZt0Kc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

Dybantsa représente le nouveau visage de la franchise de DC et ce pour de nombreuses années. On parle d’un phénomène athlétique, meilleur scoreur NCAA la saison dernière (25,5 points de moyenne), qui semble bien décidé à remettre Washington dans la lumière dès sa campagne rookie. Son association excitante avec Trae Young pourrait rapidement faire des étincelles.

Alors que Darryn Peterson semblait également envisagé par les Wizards avant la Draft, ces derniers ont préféré miser sur un pick « plus sûr » en AJ, étant donné les points d’interrogation qui peuvent entourer la durabilité de Peterson. AJ Dybantsa n’est pas seulement talentueux, c’est un joueur qui n’a raté aucun match à l’université et qui jouait 35 minutes de moyenne.

Vous l’avez compris, Dybantsa réunit toutes les qualités d’un premier choix de Draft, lui qui était favori depuis quelques semaines pour être appelé en numéro 1. Washington a peut-être hésité, mais Washington ne voulait pas le laisser filer.

LE PROFIL COMPLET D’AJ DYBANTSA

🔥 AJ DYBANTSA – L’INTERVIEW SUR LE CANAPÉ TRASHTALK !! 🔥

On a pu rencontrer le futur potentiel numéro 1 de la Draft 2026 !! 😈

Celle-là, elle était pas prévue dans le bingo de cette année mais c’est bien dispo sur YouTube !! 🙌

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 12, 2026