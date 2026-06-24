Après la sélection d’AJ Dybantsa par les Wizards avec le premier choix de la Draft, le Jazz a décidé d’utiliser son pick numéro 2 sur Darryn Peterson. De quoi injecter une bonne dose de scoring au projet d’Utah !

🚨OFFICIEL : LE JAZZ CHOISIT DARRYN PETERSON AVEC LE 2ND PICK DE LA DRAFT NBA 2026 !

Ace Bailey, Darryn Peterson, Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr, Keyonte George… Le projet de Utah avance !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

Parfois considéré comme le joueur le plus talentueux de la cuvée, Darryn Peterson prend donc la direction de Salt Lake City. Pas vraiment une surprise même si le scénario d’une sélection de Cam Boozer (dont le père Carlos est dans le staff d’Utah) n’était pas exclu.

L’arrière formé à Kansas rejoint une équipe du Jazz séduisante sur le papier : DP sera associé à Keyonte George sur le backcourt, et évoluera aux côtés de Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr., Walker Kessler (sauf départ) ou encore le prometteur Ace Bailey. Il y a à la fois du talent, de la jeunesse, de la taille et de la polyvalence, autant d’éléments qui pourraient permettre à Utah de devenir vraiment compétitif la saison prochaine.

The moment Darryn Peterson was drafted to the Utah Jazz at No. 2 🎵 pic.twitter.com/4ebRkaF4ox

— SportsCenter (@SportsCenter) June 24, 2026

Darryn Peterson devrait pouvoir contribuer d’entrée, lui qui possède un immense talent de scoreur (20 points en 29 minutes par match à l’université) en plus d’un potentiel all-around très excitant. Sans ses problèmes de blessures/crampes en NCAA, Peterson aurait probablement été drafté en numéro 1 devant Dybantsa, preuve de ses capacités offensives assez exceptionnelles.

Peterson a rendu visite au Jazz au cours du week-end, faisant taire les rumeurs disant qu’il ne voulait pas jouer à Utah. Cela a aidé à solidifier sa deuxième place à la Draft et selon les dernières sources, le Jazz ne semble pas inquiet du tout par rapport à ses problèmes de durabilité à l’université (11 matchs ratés).

Utah et Darryn Peterson, ça devrait matcher !

LE PROFIL COMPLET DE DARRYN PETERSON