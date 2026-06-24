Derrière AJ Dybantsa et Darryn Peterson, Cam Boozer était pressenti à Memphis avec le troisième choix de la Draft NBA 2026. Les Grizzlies ont – sans surprise – décidé de miser sur l’intérieur formé à Duke.

En pleine phase de transition, la franchise de Memphis a récupéré un nouveau pilier de sa reconstruction.

Cam Boozer, le fils de Carlos, va donc porter le maillot des Grizzlies en NBA et s’ajoute ainsi à un noyau de jeunots prometteurs, composé de Zach Edey, Cedric Coward ou encore Jaylen Wells. Pour rappel, Memphis avait récupéré le troisième choix de la Draft NBA à la Loterie le mois dernier, suite à une saison à seulement 25 victoires (plus faible total depuis 2018).

🐻 LES GRIZZLIES CHOISISSENT CAMERON BOOZER AVEC LE 3RD PICK DE LA DRAFT NBA 2026 !

Direction Memphis pour le fiston de Carlos ! pic.twitter.com/2a1kjjbmj3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

Meilleur joueur universitaire de l’année après avoir sorti une campagne à plus de 22 points, 10 rebonds et 4 passes, Cam Boozer est peut-être le prospect le plus « NBA Ready » de sa cuvée. Sa maturité physique et technique, sa polyvalence, ses fondamentaux et son QI basket font de lui une potentielle pierre angulaire d’un nouveau projet.

Cela tombe bien, les Grizzlies sont en train de tourner une grosse page : Desmond Bane transféré l’année dernière, Jaren Jackson Jr. en février dernier, et Ja Morant peut-être bientôt. Le recrutement d’un prospect cinq étoiles comme Boozer devrait permettre à Memphis de reconstruire quelque chose de solide pour les années à venir.

LE PROFIL COMPLET DE CAM BOOZER