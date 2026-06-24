Si l’ordre du Top 3 était incertain avant la Draft NBA, l’association entre Caleb Wilson et les Bulls semblait promise. Cela s’est confirmé cette nuit : avec le quatrième choix, Chicago a bien sélectionné le phénomène sorti tout droit de North Carolina !

Ce n’est pas une surprise, mais c’est désormais officiel.

Caleb Wilson portera donc le maillot des Chicago Bulls à partir de la saison prochaine, pour devenir l’un des visages de la franchise désormais dirigée par Bryson Graham. Le nouveau coach Tiago Splitter aura dans sa main un prospect cinq étoiles, réputé pour ses énormes qualités athlétiques et un potentiel assez exceptionnel.

🐮 LES BULLS CHOISISSENT CALEB WILSON AVEC LE 4E CHOIX DE LA DRAFT NBA 2026 ! pic.twitter.com/butNDymZD2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

Wilson va symboliser la nouvelle direction prise par les Bulls, et quelque chose nous dit qu’il va rapidement devenir le chouchou des fans de Chicago. Non seulement il est peut-être le joueur le plus spectaculaire de la cuvée, mais surtout sa mentalité colle très bien avec Chi-Town. Caleb est un joueur qui a les crocs, qui ne baisse les yeux devant personne, et qui a bien l’intention de remettre les Bulls sur la carte NBA.

Caleb Wilson va rejoindre une équipe qui n’a remporté que 31 matchs la saison dernière. Une franchise qui veut retrouver la lumière après huit saisons sans Playoffs sur les neuf dernières années. Aux côtés du prometteur Matas Buzelis (21 ans) et d’un Josh Giddey qui reste sur sa meilleure saison en carrière (mais potentiellement transférable cet été), il y a des raisons d’être excité dans la Windy City.

LE PROFIL COMPLET DE CALEB WILSON

Je suis tellement hypé par Caleb Wilson et la mentalité du garçon :

« Je veux rendre les choses personnelles comme Michael Jordan. Je trouve quelque chose qui m’énerve et je me motive avec ça. »

Quand on lui demande pourquoi une équipe devrait le drafter :

« Je vais transformer… pic.twitter.com/2E9m91dYex

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2026