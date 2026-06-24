NBA Draft 2026, le tableau récap : un Top 4 historique et une belle cuvée de rookies !
Le 24 juin 2026 à 05:32 par Benoît Carlier
Vous avez sombré avant la fin de cette longue nuit dédiée à la Draft NBA 2026 ? Aucun problème, TrashTalk vous récapitule tout ce qu’il s’est passé dans un tableau simple comme bonjour. Interrogation surprise la semaine prochaine, comme ça vous êtes prévenus.
Un Top 4 de très haut niveau, des fits dans tous les coins et peut-être qu’un steal se cache parmi ces noms. Par ici pour le grand récap de la Draft NBA 2026 ! Pour les analyses, pas de panique elles tomberont au fil de l’eau pour peaufiner votre discours autour de la machine à café. Stay tuned, et vous saurez tout.
Les joueurs sélectionnés au premier tour de la Draft NBA 2026
|Position
|Franchise
|Joueur
|1
|Washington Wizards
|AJ Dybantsa
|2
|Utah Jazz
|Darryn Peterson
|3
|Memphis Grizzlies
|Cameron Boozer
|4
|Chicago Bulls
|Caleb Wilson
|5
|Los Angeles Clippers (via Pacers)
|Keaton Wagler
|6
|Brooklyn Nets
|Mikel Brown Jr.
|7
|Sacramento Kings
|Darius Acuff Jr.
|8
|Atlanta Hawks (via Pelicans)
|Kingston Flemings
|9
|Dallas Mavericks
|Morez Johnson Jr.
|10
|Milwaukee Bucks
|Brayden Burries
|11
|Golden State Warriors
|Yaxel Lendeborg
|12
|Oklahoma City Thunder (via Clippers)
|Aday Mara
|13
|Milwaukee Bucks (via Heat)
|Nate Ament
|14
|Charlotte Hornets
|Hannes Steinbach
|15
|Chicago Bulls (via Blazers)
|Dailyn Swain
|16
|Oklahoma City Thunder (via Grizzlies)
|Bennett Stirtz
|17
|Detroit Pistons (via Grizzlies)
|Ebuka Okorie
|18
|Charlotte Hornets (via Magic)
|Christian Anderson
|19
|Toronto Raptors
|Allen Graves
|20
|San Antonio Spurs (via Hawks)
|Jayden Quaintance
|21
|Memphis Grizzlies (via Pistons)
|Karim Lopez
|22
|Philadelphia Sixers (via Rockets)
|Labaron Philon Jr
|23
|Atlanta Hawks (via Cavaliers)
|Zuby Ejiofor
|24
|Los Angeles Lakers (via Knicks)
|Cameron Carr
|25
|Dallas Mavericks (via Knicks)
|Sergio de Larrea
|26
|San Antonio Spurs (via Nuggets)
|Tarris Reed Jr
|27
|Boston Celtics
|Chris Cenac Jr
|28
|Brooklyn Nets (via Timberwolves)
|Joshua Jefferson
|29
|Sacramento Kings (via Cavaliers)
|Alex Karaban
|30
|Phoenix Suns (via Knicks)
|Koa Peat
On a presque envie de se tatouer ces tableaux dans le dos, pour garder un souvenir de cette soirée légendaire.
Tags : NBA Draft 2026