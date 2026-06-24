Vous avez sombré avant la fin de cette longue nuit dédiée à la Draft NBA 2026 ? Aucun problème, TrashTalk vous récapitule tout ce qu’il s’est passé dans un tableau simple comme bonjour. Interrogation surprise la semaine prochaine, comme ça vous êtes prévenus.

Un Top 4 de très haut niveau, des fits dans tous les coins et peut-être qu’un steal se cache parmi ces noms. Par ici pour le grand récap de la Draft NBA 2026 ! Pour les analyses, pas de panique elles tomberont au fil de l’eau pour peaufiner votre discours autour de la machine à café. Stay tuned, et vous saurez tout.

Les joueurs sélectionnés au premier tour de la Draft NBA 2026

On a presque envie de se tatouer ces tableaux dans le dos, pour garder un souvenir de cette soirée légendaire.