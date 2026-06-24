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NBA Draft 2026, le tableau récap : un Top 4 historique et une belle cuvée de rookies !

Le 24 juin 2026 à 05:32 par Benoît Carlier

NBA Draft 2026
Source image : TrashTalk

Vous avez sombré avant la fin de cette longue nuit dédiée à la Draft NBA 2026 ? Aucun problème, TrashTalk vous récapitule tout ce qu’il s’est passé dans un tableau simple comme bonjour. Interrogation surprise la semaine prochaine, comme ça vous êtes prévenus.

Un Top 4 de très haut niveau, des fits dans tous les coins et peut-être qu’un steal se cache parmi ces noms. Par ici pour le grand récap de la Draft NBA 2026 ! Pour les analyses, pas de panique elles tomberont au fil de l’eau pour peaufiner votre discours autour de la machine à café. Stay tuned, et vous saurez tout.

Les joueurs sélectionnés au premier tour de la Draft NBA 2026

PositionFranchiseJoueur
1Washington WizardsAJ Dybantsa
2Utah JazzDarryn Peterson
3Memphis GrizzliesCameron Boozer
4Chicago BullsCaleb Wilson
5Los Angeles Clippers (via Pacers)Keaton Wagler
6Brooklyn NetsMikel Brown Jr.
7Sacramento KingsDarius Acuff Jr.
8Atlanta Hawks (via Pelicans)Kingston Flemings
9Dallas MavericksMorez Johnson Jr.
10Milwaukee BucksBrayden Burries
11Golden State WarriorsYaxel Lendeborg
12Oklahoma City Thunder (via Clippers)Aday Mara
13Milwaukee Bucks (via Heat)Nate Ament
14Charlotte HornetsHannes Steinbach
15Chicago Bulls (via Blazers)Dailyn Swain
16Oklahoma City Thunder (via Grizzlies)Bennett Stirtz
17Detroit Pistons (via Grizzlies)Ebuka Okorie
18Charlotte Hornets (via Magic)Christian Anderson
19Toronto RaptorsAllen Graves
20San Antonio Spurs (via Hawks)Jayden Quaintance
21Memphis Grizzlies (via Pistons)Karim Lopez
22Philadelphia Sixers (via Rockets)Labaron Philon Jr
23Atlanta Hawks (via Cavaliers)Zuby Ejiofor
24Los Angeles Lakers (via Knicks)Cameron Carr
25Dallas Mavericks (via Knicks)Sergio de Larrea
26San Antonio Spurs (via Nuggets)Tarris Reed Jr
27Boston CelticsChris Cenac Jr
28Brooklyn Nets (via Timberwolves)Joshua Jefferson
29Sacramento Kings (via Cavaliers)Alex Karaban
30Phoenix Suns (via Knicks)Koa Peat

On a presque envie de se tatouer ces tableaux dans le dos, pour garder un souvenir de cette soirée légendaire. 

Tags : NBA Draft 2026

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