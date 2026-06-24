Drafté en 12 par le Thunder après avoir terminé son cursus universitaire par un titre de champion avec Michigan, le géant espagnol (2m21) Aday Mara a très vite compris dans quel sens la NBA allait, à savoir dans le sens de… Victor Wembanyama.

Puisque – punchline gratis – Chet Holmgren est déjà complètement has been, le Thunder a donc misé sur un jeune au physique un peu spécial, à l’envergure avantageuse : Aday Mara. 2m21, 2m30 d’envergure, et forcément on se dit immédiatement qu’il devrait vite être envoyé au feu face à notre Wemby national, lui qui a globalement piétiné OKC et surtout Chet Holmgren lors des derniers Playoffs.

Aday Mara rejoint le Thunder avec le 12e choix !

Un pivot de 2m21, ouais nan tu sais que les types ont joué contre Wemby y’a trois semaines hein 💀

Plus sérieusement, profil à développer derrière Hartenstein, surtout dans une équipe qui va commencer à faire des choix… pic.twitter.com/vUwCt923uY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

Interrogé à ce sujet, l’ado ne s’est pas caché qu’il avait hâte de s’y coller.

Aday Mara (2m21, drafté par OKC), quand on lui dit qu’il est perçu potentiellement comme un Wemby stopper :

« Évidemment, ça fait plaisir à entendre. Je pense que ça va prendre du temps et qu’il faudra s’adapter, mais j’ai hâte de jouer contre lui. »pic.twitter.com/mMh9v9jI76

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026



A voir comment le Thunder va gérer sa Free Agency, mais voilà aujourd’hui la franchise de l’Oklahoma avec un escadron intérieur composé de Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Jaylin Williams et Aday Mara, rien que des mecs soit très rugueux soit très longs, on fait ce qu’on peut pour contrarier la bête.

Aday Mara est annoncé comme un gros contreur et un joueur aux mains sûres, playmaker par dessus le marché. Et si c’était la bonne pioche pour OKC ?