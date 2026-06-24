Projeté en numéro 2 chez le Jazz, Darryn Peterson a bien été drafté par Utah juste après AJ Dybantsa. Et si l’on en croit ses premières déclarations, DP a clairement l’intention de prouver qu’il méritait d’être numéro 1.

Darryn Peterson assure qu’il est heureux à l’idée de porter le maillot du Jazz, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne rêvait pas d’être appelé en premier par Adam Silver. Ce scénario s’est envolé quand le commissionnaire a prononcé le nom de « Anicet Dybantsa Jr. » pour l’envoyer aux Wizards.

En conférence de presse, Peterson ne s’est pas caché : il va utiliser cette mini-déception comme motivation en NBA.

« Je ne peux rien y changer. Évidemment, je voulais être sélectionné en #1, mais j’ai été choisi en #2. […] Ça restera dans mon esprit durant toute ma carrière. »

« Évidemment, je voulais être sélectionné en #1, mais j’ai été choisi en #2. […]

Cela restera dans mon esprit tout au long de ma carrière. »

– Darryn Peterson 😤😤pic.twitter.com/PybHmY0e10

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

Un conseil : quand les calendriers de la saison prochaine vont sortir, entourez en rouge les matchs entre Washington et Utah, car Darryn Peterson voudra envoyer un message face à AJ Dybantsa. Les deux, en concurrence durant leur saison universitaire pour être le premier choix à la Draft, s’étaient rencontrés fin janvier lors d’une confrontation entre Kansas et BYU, match dans lequel Peterson avait surclassé AJ en première mi-temps. Il voudra faire pareil en NBA.

Possédant un tatouage de Kobe Bryant sur le bras, Darryn Peterson compte activer le plus rapidement possible la « Mamba Mentality » afin de prouver qu’il est le meilleur joueur de la cuvée. Ses objectifs ? Jouer 82 matchs en tant que rookie pour définitivement mettre derrière lui ses pépins physiques rencontrés à Kansas, mais aussi participer aux Playoffs et – à terme – remporter une bague.

“What would Kobe do right now?”

Darryn Peterson met with the media and broke down what it meant to him to be picked by the Utah Jazz, his goals with the team and his motivation after going second overall in the NBA Draft.#darrynpeterson #takenote #nbadraft pic.twitter.com/WU1ElMSrLx

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Bien évidemment, il y a beaucoup de chemin à parcourir mais Peterson va intégrer une équipe d’Utah talentueuse et ambitieuse.

Ses immenses qualités de scoreur, aux côtés de Keyonte George sur le backcourt et de joueurs calibre All-Stars comme Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. (sans oublier les jeunots Walker Kessler et Ace Bailey), devraient faire de lui un élément clé sous le coach Will Hardy.