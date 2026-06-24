Les Spurs avaient le 20e choix en provenance des Hawks, ils ont également trade-up pour obtenir le 26e pick des Nuggets. Avec ces deux sélections au premier tour, San Antonio a fait un choix fort : apporter de la rotation à Victor Wembanyama.

Ce sont deux intérieurs au profil rugueux qui vont poser leurs valises dans le Texas la saison prochaine. D’abord Jayden Quaintance, un joueur physique (2m08, 116 kilos), dur au mal et doté d’un potentiel défensif effrayant, mais qui sort d’une grave blessure au genou. C’est ensuite Tarris Reed Jr. qui débarque, pour apporter là aussi de l’impact sous les panneaux (2m11, 120 kilos) mais aussi quelques skills en poste 5.

Les Spurs choisissent Jayden Quaintance avec le 20e choix de la Draft NBA 2026 !

Monstre physique dans la raquette, le déménageur de l’extrême par excellence pour amener de la variété dans les profils intérieurs des Spurs.

Pas encore 19 ans, le talent et l’upside sont énormes… pic.twitter.com/TbPPaZtB1J

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🚨Les Spurs récupèrent Tarris Reed Jr (pick 26 des Nuggets) contre le choix 35 et deux futurs seconds tours de Draft ! https://t.co/CJ0PqUMWgA

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Avec ces deux choix, l’objectif est clair pour les Spurs : renforcer la rotation à l’intérieur pour faire souffler Wemby. Les dernières Finales NBA perdues 4-1 face aux Knicks ont mis en lumière les limites de San Antonio dans ce secteur. Le vétéran Luke Kornet n’a pas apporté entière satisfaction, et c’est en ce sens que les Spurs ont voulu blinder leur raquette.

Deux pivots pour les Spurs, ça laisse de la flexibilité pour voir comment les deux vont fit avec Wemby la saison prochaine.

Choix qui risque probablement de faire un déçu à moyen terme, mais les Spurs s’assurent de quoi développer une vraie doublure à Victor en interne.

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C’est un choix fort, qui prouve que Wemby est au centre de toutes les préoccupations chez les Spurs. Cette faiblesse intérieure a de grandes chances d’être comblée avec au moins l’un de ces deux joueurs, qui peuvent même évoluer par séquence avec l’intérieur français, avec qui ils ont des profils plutôt complémentaires.

Le chantier intérieur était la priorité, et les dirigeants des Spurs s’y sont attaqués via cette Draft. Reste maintenant à voir lequel de ces deux profils obtiendra les faveurs de Mitch Johnson.