NCAA : Darryn Peterson a marqué les esprits des scouts face à AJ Dybantsa

Cette nuit, un des matchs les plus attendus de la saison NCAA avait lieu entre les Kansas Jayhawks et les BYU Cougars. Darryn Peterson affrontait AJ Dybantsa dans un choc entre les deux principaux prétendants au titre de futur numéro 1 de la Draft 2026. C’est le premier cité qui s’est le plus démarqué collectivement et individuellement.

Les Kansas Jayhawks se sont imposés 90 à 82 dace aux BYU Cougars, mais le score paraît anecdotique tant la véritable intrigue de ce match était de savoir qui de Darryn Peterson et d’AJ Dybantsa allait faire la meilleure impression devant un parterre de scouts NBA impressionnant.

L’arrière de Kansas n’a eu besoin que d’une mi-temps pour répondre à la question. Pendant 20 minutes, il a volé au-dessus de la rencontre alliant justesse, explosivité et adresse. 18 points à 6/7 au tir et un dunk exceptionnel ont montré aux fans tout ce qu’ils avaient besoin de savoir. Darryn Peterson est une pépite qui brillera très vite, très fort à l’étage supérieur.

À la mi-temps ses Jayhawks menaient déjà de 20 points et il n’a pas eu besoin d’être beaucoup utilisé après la pause.

Alors qu’en face, AJ Dybatsa devait aussi se mettre en valeur et a tenté de ramener son équipe, en vain. En 34 minutes, il a compilé 17 points, 1 rebond et 1 passe décisive à 6/12 au tir, 2/4 de loin et 3/4 aux lancers. C’est presque son coéquipier Richie Saunders qui s’est le plus montré (33 points) même si l’ailier de 19 ans n’a pas démérité.

En somme Darryn Peterson a marqué des points, mais AJ Dybatsa n’en a pas perdu. Cameron Boozer, Caleb Wilson ou encore Mikel Brown restent à l’affut, la Draft 2026 s’annonce exceptionnelle.