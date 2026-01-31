Ce samedi soir, un duel franco-français a tourné à l’avantage du plus besogneux. À Charlotte, Moussa Diabaté a mis les barbelés autour de Victor Wembanyama et l’a forcé à sortir de ses habitudes. Derrière, les Hornets ont résisté au retour des Spurs pour s’imposer au bout du suspense et valider leur sixième victoire consécutive (111-106).

San Antonio démarre plutôt bien (30-26), mais la température monte vite : Diabaté accepte le défi physique, coupe les lignes de passe, conteste haut, et chaque réception de Wembanyama ressemble à une négociation. L’Alien doit aller chercher ses points loin du cercle, avec des tirs compliqués et peu de second souffle.

Moussa & Wemby !

Duel de pivots frenchies ce soir sur Prime !

🇫🇷 Moussa Diabaté : 12 PTS, 10 REB, 6 AST, 2 BLK

🇫🇷 Wemby : 16 PTS, 7 REB, 1 AST, 1 STL

Les Hornets vainqueurs 111-106 ! pic.twitter.com/xQdT9LdZo6

Le match bascule surtout dans le 2e quart-temps : Charlotte colle un 35-17 qui met le Spectrum Center en ébullition et expédie les Spurs dans les cordes (61-47 à la pause). Brandon Miller monte au scoring, LaMelo Ball distribue, et Collin Sexton arrose derrière l’arc. Pendant ce temps, Diabaté fait le sale boulot : rebond offensif, relais dans le jeu, et présence constante autour du cercle.

Son nom est MOUSSA DIABATE ❤️ pic.twitter.com/W4EyeXCk7h

Les Spurs reviennent pourtant. Dylan Harper apporte du punch en sortie de banc, Stephon Castle accélère, et De’Aaron Fox pilote le rallye jusqu’à ramener l’écart à deux possessions dans le money time. Mais à chaque vague texane, Charlotte trouve une réponse… souvent signée Diabaté : deux contres dans le 4e quart-temps, des rebonds clés, puis cette claquette à un peu moins de deux minutes du buzzer qui redonne de l’air aux frelons (106-102).

La dernière séquence résume plutôt bien la soirée de nos intérieurs tricolores : à 36 secondes du terme, challenge, puis entre-deux Diabaté–Wembanyama. San Antonio récupère la balle, Wemby tente (et rate) un tir du parking à 27 secondes. Derrière, Charlotte plie l’affaire sur la ligne des lancers.

Au final, Moussa Diabaté signe 12 points, 10 rebonds, 6 passes, 2 contres et un +/- de +19.

Match IMMENSE de Moussa Diabate !

Dans un duel face aux Spurs, c’était lui le meilleur pivot sur le terrain.

12 points

10 rebonds

6 passes

2 contres

Activité de tout instant, il a été clutch et prolonge l’excellente forme des Hornets !

🗣️ « MOUUUUUUUSSSSSS » pic.twitter.com/4rs3KRbxFz

En face, Victor Wembanyama termine à 16 points à 6/15 (0/3 de loin) avec un +/- de -14. Verrouillé ? Disons plutôt qu’il a été rendu méconnaissable par une défense qui n’a jamais lâché.

Rappelons que ces deux intérieurs défendrons nos couleurs à Los Angeles dans deux ans aux côtés d’Alex Sarr, Guerschon Yabusele et Rudy Gobert (si les cannes sont encore là). Bref, bonne chance pour pénétrer la raquette Française ces prochaines années.