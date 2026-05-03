Knicks – Sixers en demi-finale de Conférence Est, rendez-vous lundi soir !

La première demi-finale de la Conférence Est est enfin dévoilée ! Les Knicks y affronteront Philly qui vient de faire sauter Boston alors qu’ils étaient menés 3-1. Est-ce que les Sixers peuvent recréer l’exploit dans la Big Apple ?

Philly l’a fait ! Alors qu’ils étaient menés 3-1 par des Celtics grands favoris de la Conférence Est, les Sixers ont trouvé les ressources pour renverser la tendance et finalement s’imposer au bout d’un Match 7 plein de rebondissements. Joel Embiid a été gigantesque, et son retour en cours de série a très certainement été le tournant de cette dernière, mais est-ce qu’il en sera de même face aux New-Yorkais ?

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Parce que si les Knicks se sont légèrement fait peur en début de série face aux Hawks, la suite du premier tour a été le théâtre d’une domination sans partage. Au point de frôler le record du plus grand nombre de points d’écart entre deux équipes sur un match de Playoffs au Game 6. Du très très sale !

Reste aussi à savoir si les Sixers seront bien au complet. Joel Embiid a semblé être touché au genou en toute fin de Match 7 contre les C’s et a dû boité sur une bonne séquence pendant que Tyrese Maxey mettait tout Philadelphie sur son dos. On espère rien de grave parce que quel kiff de revoir JoJo pouvoir jouer au basket comme ça !

En tout cas les hostilités vont vite commencer avec un Game 1 dans la nuit de lundi à mardi, à 2h du matin. Très hâte ici de voir ce que ça va donner, et on vous met le calendrier complet de la série juste en dessous !

🔥 LE PROGRAMME DE LA SÉRIE KNICKS – SIXERS :

🔹Game 1 (New York) : 2h, mardi 5 mai

🔹Game 2 (New York) : 1h, jeudi 7 mai

🔸Game 3 (Philadelphie) : 1h, samedi 9 mai

🔸Game 4 (Philadelphie) : 21h30, dimanche 10 mai

🔹Game 5 (New York) : TBD, mercredi 13 mai

🔸Game 6… pic.twitter.com/qY2SYfoUoK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2026