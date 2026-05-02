Auteur de 28 points, 7 rebonds et 8 passes pour terminer les Rockets cette nuit, LeBron James a ajouté un exploit supplémentaire à sa liste sans fin. De quoi recevoir les louanges de son coach J.J. Redick, qui lui a peut-être fait le plus beau des compliments.

Après la victoire au Game 6 d’hier à Houston, des bruits de chèvre (goat en anglais, GOAT pour Greatest Of All-Time) ont parcouru le vestiaire des Lakers. Une façon pour ses coéquipiers de montrer leur admiration devant LeBron James, sans même dire le moindre mot.

J.J. Redick, lui, n’a pas hésité à poser les termes en conférence de presse, quand il a été interrogé sur le dernier exploit du King.

« À mes yeux, c’est lui qui a eu la plus belle carrière de tous les joueurs NBA dans l’histoire. On peut en débattre autant qu’on veut… C’est l’un des plus grands, sinon le plus grand de tous les temps. »

– JJ Redick sur LeBron James pic.twitter.com/s4BNpiFgLk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2026

23 saisons d’excellence, de domination, de records, de titres individuels et collectifs, de Cleveland à Los Angeles en passant par Miami. Personne dans l’histoire de la NBA n’a su évoluer à un tel niveau pendant aussi longtemps, le tout en ayant constamment la pression sur les épaules et les yeux du monde entier rivés sur chacun de ses gestes.

Le plus dingue dans tout ça, c’est qu’à 41 ans, la liste des accomplissements de LeBron continue de s’allonger. Contre les Rockets, James est devenu le plus vieux joueur de l’histoire NBA à terminer une série en tant que top scoreur. Le King a pris les commandes avec l’absence de Luka Doncic et celle d’Austin Reaves (sur les quatre premiers matchs de la série).

Les stats de LeBron James face aux Rockets lors du premier tour des Playoffs :

🔸 23,2 points

🔸 7,2 rebonds

🔸 8,3 passes

🔸 1,3 interception

Victoire 4-2 face aux Rockets (sans KD) malgré l’absence de Luka Doncic et avec seulement 2 matchs de Reaves.

Il a 41 ans, 4 mois et 3… pic.twitter.com/O8qLuJhgLb

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En attendant le prochain challenge face à Oklahoma City, LeBron tient à savourer la qualification face aux Rockets, car il sait que la fin est proche malgré ce qu’il est encore capable d’accomplir (via ESPN) :