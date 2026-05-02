R.J. Barrett envoie Toronto au septième ciel et arrache un Game 7. Le gamin de Toronto permet à sa franchise de s’imposer dans le Game 6 (112-110) grâce à un shoot absolument lunaire et après une prolongation ultra serrée. Le basket c’est fou, la NBA c’est fou, R.J. Barrett est fou… merci les Playoffs !

Score final : Raptors 112-110 Cavs

Toronto a dominé sur l’ensemble du match et l’a emporté sur un tir EXCEPTIONNEL de R.J. Barrett !😱

Ils ont résisté à un retour de Cleveland portés par un gros Mitchell en fin de match. Mais la dernière possession était horrible.

Game 7 ! 🔥 pic.twitter.com/xUSpu4mHFj

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Le film du match

Gros premier quart bien serré qui se finit sur un 32-32 avec deux équipes physiques et agressives. Puis Toronto prend les commandes dans le deuxième quart-temps grâce à un duo Scottie Barnes – RJ Barrett énorme ! Le canadien finit la mi-temps à 15 points et 3 sur 4 de loin tandis que Scottie est déjà en double double à la mi-temps avec 14 points et 10 passes…

Dans un match âpre, les Raptors tournent donc en tête à la pause : 61-51.

La suite du match suit son cours en laissant Toronto faire la course en tête, menant avec même 11 points d’avance jusqu’à 8 minutes du terme ! Car oui, les Cavs décident de revenir et d’offrir une fin de match sous respirateur artificiel. Une dernière pénétration en patron d’Evan Mobley permet aux Cavs de compléter le comeback en ramenant tout le monde à égalité avec 10 secondes au chrono… direction la prolongation.

Le panier de l’égalisation d’Evan Mobley. pic.twitter.com/YSWDCOKU6C https://t.co/LlQ6FS8pp4

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Le moment de grâce !

Un match toujours aussi serré, 110-109 pour les Cavs, 8 secondes à jouer… c’est le moment choisi par R.J. Barrett pour envoyer un shoot absolument lunaire à 1,2 seconde de la fin de la prolongation ! Un tir à trois points clutchissime pour offrir la victoire aux Raptors (112-110), et envoyer tout le Canada au septième ciel avec un septième match décisif à jouer dimanche à Cleveland.

OH LE SHOOT MIRACULEUX DE R.J. BARRETT POUR OFFRIR UN GAME 7 AUX RAPTORS ! 😱😱😱🔥 pic.twitter.com/7uS8mynZvy

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Cleveland a bien eu une dernière opportunité, mais le tir à trois points d’Evan Mobley pour la gagne a rebondi sur l’avant du cercle… sans rentrer.

Toute la salle a retenu son souffle, un moment interminable en direct mais Barrett, lui, y a cru jusqu’au bout :

« Je savais que ça allait rentrer parce que le ballon est monté tout droit en l’air »

Les stats du match

Scottie Barnes a porté Toronto avec 25 points et 14 passes, parfaitement épaulé par un Ja’Kobe Walter en facteur X qui a été déterminant avec 24 points, au même niveau que RJ Barrett, pour faire basculer la rencontre. Collin Murray-Boyles, solide aussi, a ajouté 17 points.

Côté Cleveland, Evan Mobley a dominé avec 26 points et 14 rebonds, tandis que Donovan Mitchell a inscrit 24 points. James Harden a terminé avec 16 points, 9 rebonds et 9 passes, mais aussi 4 pertes de balle et une adresse problématique (5/14 au tir, 1/4 à trois points). Jarrett Allen (14 points) et Dean Wade (10 points) complètent le box score côté Cavs.

Plus globalement, Cleveland a payé cher ses 18 pertes de balle, qui ont offert 25 points aux Raptors.

Le highlight du match

Le shoot de la gagne au ralenti… ça vous rappelle personne ça ? (coucou Hali)

LE GAME-WINNER DE R.J. BARRETT SOUS D’AUTRES ANGLES ! 😭😭🔥 pic.twitter.com/YLS7mPOndz

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Les Cavs vont donc recevoir, dimanche soir, un match qui s’annonce électrique. Pour Toronto, c’est un match « win or go home » inattendu mais mérité à jouer dans l’Ohio, là où ils n’ont jamais remporté un seul match de Playoffs dans leur histoire (10 matchs, 10 défaites)… « bon chance » !