Cette nuit, le Magic pensait décrocher sa qualification en prenant 24 points d’avance face aux Pistons. Mais ça, c’était avant de s’écrouler complètement en attaque. Retour en chiffres sur la deuxième mi-temps IMMONDE d’Orlando.

Le résumé de cette défaite affreuse

19

Comme le nombre de points marqués par Orlando en deuxième mi-temps cette nuit. Oui, vous avez bien lu : 19, avec seulement 11 unités dans le troisième quart-temps et 8 dans le quatrième. Abominable.

4/37

Le Magic n’a marqué que quatre tirs en seconde période, sur… 37 tentatives (10,8% de réussite). Pas une blague, on vous assure. C’est tout simplement le pire pourcentage de réussite dans n’importe quel match NBA sur une mi-temps depuis 1997, avec minimum 35 shoots tentés (stat via ESPN).

23

23, comme le nombre de shoots consécutifs ratés par le Magic en deuxième mi-temps. Ou comment déshonorer un numéro mythique du basket. Sans surprise, c’est un nouveau record en Playoffs. Orlando a aussi shooté à 1/20 dans le quatrième quart et a manqué 27 tirs sur 28 pour finir la rencontre. Du grand art !

45

45, comme le nombre de minutes en temps réel où Orlando n’a pas réussi à mettre le moindre panier. En effet, de 20h46 à 21h31 heure locale, les fans d’Orlando n’ont pas vu le ballon traverser le filet une seule fois. L’équivalent d’une première mi-temps de foot entre Amiens et Laval.

24

Comme le nombre de points d’avance que possédait Orlando au début du troisième quart-temps, avant de complètement choke. C’est le plus gros craquage de l’histoire des Playoffs NBA sur un match à élimination joué à domicile. Orlando Tragic.