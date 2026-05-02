R.J. Barrett sur son tir miraculeux : « Je savais que ça rentrerait […], comme le tir d’Haliburton »

Après son somptueux game-winner pour permettre à ses Raptors d’arracher un Game 7 face aux Cavs, R.J. Barrett s’est exprimé en conférence de presse. L’occasion pour lui de revenir sur les similarités entre son tir et celui d’un ancien Dino, mais aussi de nous teaser ses intentions pour l’ultime match de dimanche… dans la langue de Molière mesdames et messieurs.

Si vous vivez dans une grotte (ou que vous venez de vous réveiller au choix), R.J. Barrett a envoyé un tir MIRACULEUX pour offrir le Match 6 à Toronto et donc s’offrir un Game 7 qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi.

OH LE SHOOT MIRACULEUX DE R.J. BARRETT POUR OFFRIR UN GAME 7 AUX RAPTORS ! 😱😱😱🔥 pic.twitter.com/7uS8mynZvy

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Un big rebond sur l’arceau comme ça pour un game-winner, c’est pas la première fois que la ville de Toronto y a le droit, et le Canadien est fier de voir son action associée à celle de Kawhi Leonard :

« Je me souviens, j’étais en Californie en train de me préparer pour la Draft. On était sur le canapé avec des amis quand c’est arrivé. C’était fou ! […] Le fait d’avoir mis un tir comme celui-là, qui rentre dans l’histoire, c’est agréable. »

R.J. Barrett : « C’est une sensation agréable d’avoir un tir comme ça, qui restera dans l’histoire ! » 🙌pic.twitter.com/9YIvpcDf6L

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Mais si l’on sort du prisme canadien, ce miracle en rappelle un autre survenu du côté du Madison Square Garden il y a un moins d’un an… et c’était pas en faveur des Knicks. Tyrese Haliburton avait inscrit un tir similaire pour éteindre l’entièreté de la Big Apple. Un tel exemple que R.J. a su que sa tentative serait réussie dès qu’il a trouvé la ressemblance avec le shoot du Pacer :

« Je savais que ça rentrerait parce que c’est monté tout droit. Si ça monte tout droit, il y a une chance, comme le tir d’Haliburton l’année dernière. »

R.J. Barrett : « Je savais que c’était bon parce que c’est monté tout droit en l’air, comme le shoot de Tyrese Haliburton l’année dernière. » 😂 pic.twitter.com/mRdmIynfSP

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Enfin et pour conclure sa conférence de presse, R.J. Barrett a été interrogé sur le grand moment qu’il a vécu cette nuit, mais aussi sur le grand moment qui l’attend dimanche soir pour le Game 7. Question en Français, réponse… en Français aussi. Et les intention du Raptor sont très claires !

« On va gagner dimanche »

R.J. Barrett l’annonce en Français : « On va gagner dimanche ! » 👀pic.twitter.com/fpRQ8o5IP0

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La confiance est appréciée et comment faire autrement en sortie d’une telle dinguerie. Rendez-vous dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h30, pour voir si les Dinos acteront l’exploit !