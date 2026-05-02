Celtics – Sixers, la preview du Game 7 : et si c’était maintenant qu’il fallait « Trust the Process » ?

Premier d’une série de trois Game 7 à l’Est, ce Celtics – Sixers possède bien un grand favori vêtu de vert, mais si la logique était respectée ça ferait bien longtemps que les C’s seraient qualifiés pour les demies de Conf. Philly est revenu de 3-1 à 3-3, et si c’était maintenant l’heure de l’exploit ?

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) : 3-3

Game 1 : Boston Celtics – Philadelphia 76ers : 123-91

: – Philadelphia 76ers : 123-91 Game 2 : Boston Celtics – Philadelphia 76ers : 97-111

: Boston Celtics – : 97-111 Game 3 : Philadelphia 76ers – Boston Celtics : 100-108

Philadelphia 76ers – : 100-108 Game 4 : Philadelphia 76ers – Boston Celtics : 96-128

: Philadelphia 76ers – : 96-128 Game 5 : Boston Celtics – Philadelphia 76ers : 97-113

: Boston Celtics – : 97-113 Game 6 : Philadelphia 76ers – Boston Celtics : 106-93

61,9% des brackets du TrashTalk Bracket Contest annoncent les Celtics champions de la Conférence Est, et honnêtement jusqu’au Game 4 de ce premier tour de Playoffs, il était difficile de contredire ces pronostics. Un petit faux pas lors du Match 2 avant de remporter les deux manches suivantes à Philadelphie. Boston menait 3-1 et se dirigeait vers le prochain tour en toute tranquillité… à moins que.

Immense perf des Sixers dans le Game 5 à l’extérieur et derrière un très grand Joel Embiid (33 points, 8 assists) pour relancer la série, avant d’embrasser la folie dans le sixième match face à son public avec des séquences de grand maboule. Philly est au complet, Philly n’a pas lâché et Philly… est en position de gagner !

This might be the best sequence of Sixers basketball I’ve seen in recent memory. Euphoric.

Whatever you’re doing, stop for a minute to watch this. Trust me. 🔥👇 pic.twitter.com/9pBXIz59r0

— Erin Grugan (@eringrugan) May 1, 2026

La tâche ne sera évidemment pas aisée face à une clique de Boston bien décidée à ne pas se faire ridiculiser par le septième de Conférence, encore plus face à son public (attention quand même à l’état de santé de Jayson Tatum qui a dû rentrer aux vestiaires quelques minutes dans le Game 6), mais sait-on jamais. La ville de l’Amour Fraternel n’était déjà pas destinée à se retrouver dans une telle position. Et comme le dit l’adage : tout peut arriver dans un Game 7 !

Rendez-vous donc à 1h30 pour ce match de la dernière chance entre Boston et Philadelphie !