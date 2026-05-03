Malgré une infirmerie blindée, les Wolves ont réussi l’exploit de dégager Nikola Jokic et les Nuggets au premier tour des Playoffs, prenant ainsi rendez-vous avec les Spurs en demi-finale de Conférence Ouest. La France sera à l’honneur : Victor Wembanyama et Rudy Gobert vont s’affronter en tête-à-tête pour se disputer une place dans le dernier carré. Allez, c’est l’heure de la preview !

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

30 novembre : Wolves – Spurs (125-112)

– Spurs (125-112) 11 janvier : Wolves – Spurs (104-103)

– Spurs (104-103) 17 janvier : Spurs – Wolves (126-123)

Avantage de 2-1 en saison régulière pour Minnesota, mais il faut savoir que Victor Wembanyama et Stephon Castle étaient absents pour la première confrontation entre les Wolves et les Spurs. Les deux autres matchs ont par contre apporté leur lot d’émotions, avec des duels XXL entre Wemby et Anthony Edwards. Ant avait inscrit un game-winner face à Victor le 11 janvier, avant de planter 55 points dans une courte défaite à San Antonio où l’Alien lui avait répondu avec 39 pions. De quoi animer les débats sur le sujet du futur « visage de la NBA ».

Malheureusement, on n’aura pas droit à ce duel en début de série à cause de l’absence d’Anthony Edwards. Ce dernier manquera au minimum les premiers matchs après son hyperextension du genou subie face aux Nuggets. Les Wolves commenceront donc la série en étant une nouvelle fois largement diminués, sachant en plus que Donte DiVincenzo ne reviendra pas et que l’incertitude règne autour d’Ayo Dosunmu (mollet).

Tout ça pour dire que les cartes ont été redistribuées, et qu’il est difficile de s’appuyer sur les confrontations passées pour véritablement savoir à quoi s’attendre.

Victor Wembanyama explained why he hopes Anthony Edwards can make it back for the Spurs vs. Wolves series. pic.twitter.com/wQXkePdUG4

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) May 1, 2026

Pendant que San Antonio attendait tranquillement son adversaire après avoir écarté les Blazers en cinq petits matchs, les Wolves ont montré – en s’imposant face aux Nuggets – qu’il ne fallait pas les enterrer malgré leurs absences.

Au contraire, ils ont montré des ressources insoupçonnées : Jaden McDaniels a été énorme des deux côtés du terrain mais aussi derrière les micros, Rudy Gobert a relevé avec brio le challenge Jokic, Terrence Shannon Jr. est sorti de sa boîte au meilleur moment, et c’est tout un collectif qui était au diapason. Ces Loups continuent de faire preuve d’une résilience à toute épreuve, eux qui ont plus que jamais les crocs pour tenter d’aller chercher une troisième finale de conférence consécutive.

S’il y a un avantage significatif que possèdent les Wolves sur les Spurs, c’est celui de l’expérience. Minnesota connaît le chemin pour intégrer le dernier carré des Playoffs, tandis que San Antonio ne va disputer que sa deuxième série sur la grande scène. Expérience + bête blessée + confiance après l’exploit contre Denver, c’est un mix dont la bande de Wembanyama devra clairement se méfier.

SPURS – WOLVES EN DEMI-FINALE !!

Wemby vs Rudy, on attend ce duel 100% Français tellement fort !! 😍🇫🇷 pic.twitter.com/Wz2Fqp8LuP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2026

L’un des points que l’on surveillera de près dans la série, c’est évidemment le duel Victor Wembanyama – Rudy Gobert. Pas juste parce que c’est un duel qui sentira bon la baguette fraîche, mais aussi parce qu’il sera l’une des clés pouvant faire basculer l’affrontement Spurs – Wolves.

La défense exceptionnelle de Gobert sur Nikola Jokic au tour précédent a peut-être été la première raison de la qualification des Wolves. Rudy se retrouve désormais face au challenge Wemby, qui est forcément différent du Joker (notamment en matière de mobilité dans le périmètre) mais qu’il connaît bien. Gobert devra notamment faire valoir ses dix kilos de plus pour sortir Wembanyama de sa zone de confort. Lors de leur seul affrontement en saison régulière, Victor avait terminé avec 29 points et 10 rebonds mais à seulement 8/18 au tir (39 points dans le match où Gobert n’était pas là).

Comme avec Jokic, ralentir l’Alien se fera aussi et surtout collectivement. Et ça tombe bien parce que les Wolves ont du matos en défense : avec Gobert, McDaniels, Julius Randle et Naz Reid, Minnesota possède la longueur, l’impact athlétique et la mobilité sur son frontcourt pour poser un vrai défi à Wemby et sa bande. De quoi mixer les matchs-ups défensifs pour tenter de créer de la confusion à San Antonio. Et ce sera intéressant de voir comment les Spurs vont y répondre. En régulière, on avait vu par exemple des lineups avec Wembanyama et Luke Kornet côté San Antonio, avec Randle qui s’était notamment occupé de Victor.

Wembanyama sera sans aucune doute visé par la défense des Wolves, qui mettra le maximum d’impact physique face à lui. Ses lieutenants, de De’Aaron Fox à Stephon Castle en passant par Dylan Harper, auront donc un rôle important à jouer, eux qui étaient à l’aise au premier tour des Playoffs contre Portland.

Les Wolves ont pas mal utilisé leur « lineup de géants » dans le Game 6, avec Gobert – McDaniels – Randle – Reid sur le terrain.

🔸 DEF RAT : 94,7 pts / 100 poss

🔸 OFF RAT : 124,3 pts

🔸 NET RAT : +29,6 !

Petit échantillon (18 mns sur la série) mais ça a été un carnage ! pic.twitter.com/kLSTHErHpN

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) May 1, 2026

De l’autre côté du terrain par contre, Minnesota risque de souffrir face à San Antonio. Edwards et DiVincenzo vont évidemment beaucoup manquer sur le backcourt et les Spurs sont dans un autre univers que les Nuggets sur le plan défensif. Ayo Dosunmu, Terrence Shannon Jr. et Jaden McDaniels ont profité des largesses de la défense de Denver pour exploser, spoiler là ça va être beaucoup plus compliqué.

Les Wolves vont passer d’une équipe qui n’a « que des mauvais défenseurs » à une équipe élite dans sa moitié de terrain. L’axe défensif Victor Wembanyama – Stephon Castle est sans doute ce qui se fait de mieux en NBA et semble parfaitement adapté au style de jeu offensif des Wolves.

« Ils jouent de manière agressive. Ils drivent vers le panier et attaquent la raquette. Beaucoup de leurs joueurs ont un état d’esprit agressif. Edwards (absent en début de série, ndlr.) est la pièce maîtresse de leur puzzle. Donc, quand on ajoute ça à l’équation, ça influence beaucoup. Mais en termes de style de jeu, de mentalité et d’identité, je ne pense pas que ça change grand-chose. » – Mitch Johnson, coach des Spurs

Sauf si Jaden McDaniels se transforme en Kevin Durant, on voit mal comment Minnesota pourra scorer assez de points pour gagner cette série. Ce sera non seulement beaucoup plus compliqué pour driver, mais aussi pour finir au cercle.

Au premier tour des Playoffs, les Blazers proposaient un profil assez similaire à ces Wolves et on a vu à quel point ils ont galéré en attaque. Les Loups peuvent-ils être moins prévisibles et capables de trouver des solutions sur le plan tactico-technique ? C’est en tout cas ce que pense Victor Wembanyama.

« Portland était une équipe assez simple (à analyser et jouer)… J’ai hâte d’affronter des équipes qui nous mettront davantage au défi sur le plan tactique et technique. »

Sans Anthony Edwards en début de série (jusqu’à quand ?), les Spurs auront un avantage clair et devront rapidement prendre le dessus dans la série. Dans le cas contraire, attention, car laisser de l’espoir à cette équipe de Minnesota peut s’avérer fatal.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Spurs– Wolves , dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai à 3h30

Spurs– Wolves Game 2 : Spurs – Wolves, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mai à 3h30

Spurs – Wolves, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mai à 3h30 Game 3 : Wolves – Spurs, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mai à 3h30

Wolves – Spurs, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mai à 3h30 Game 4 : Wolves – Spurs, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai à 1h30

Wolves – Spurs, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai à 1h30 Game 5* : Spurs – Wolves, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai, horaire à déterminer

Spurs – Wolves, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai, horaire à déterminer Game 6* : Wolves – Spurs, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, horaire à déterminer

Wolves – Spurs, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, horaire à déterminer Game 7* : Spurs – Wolves, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 mai, horaire à déterminer

*si nécessaire

LA PREVIEW EN VIDÉO