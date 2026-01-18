Cette nuit, les San Antonio Spurs et les Minnesota Timberwolves ont proposé un énorme combat, symbolisé par le duel XXL entre Anthony Edwards (55 points) et Victor Wembanyama (39 points). Ant-Man s’est particulièrement régalé malgré la défaite.

« Ils ont Wemby. Il est censé être le visage de la Ligue. Donc ça me motive forcément. »

Voilà ce qu’a répondu Anthony Edwards quand il a été interrogé sur ses récentes performances face aux Spurs. Cette nuit, l’arrière star des Wolves a réussi son record en carrière avec 55 pions, quelques jours seulement après avoir planté le panier de la victoire contre San Antonio.

Vous l’avez compris : affronter Victor Wembanyama représente une source de motivation supplémentaire pour Edwards. Sauf que l’Alien a du répondant, Victor finissant avec 39 points ce samedi pour offrir la victoire aux Spurs. Un duel exceptionnel qu’Ant-Man a kiffé.

« J’adore ça » a déclaré Ant après le match. « J’aurais aimé qu’on puisse écarter tout le monde et s’affronter en un-contre-un. Qui gagnerait ? Moi ! »

En conférence de presse d’après-match, Wemby a été interrogé sur les propos d’Anthony Edwards, qui sont selon lui un signe de respect.

« J’apprécie son honnêteté. C’est un honneur, il n’y a rien de mieux que d’avoir des adversaires qui se donnent à fond face à nous et face à moi, car cela nous rend meilleurs. Cela nous force à progresser, et cela montre qu’on est une équipe respectée. »

Une équipe respectée qui continue de montrer sa capacité à battre les poids lourds de l’Ouest : Thunder, Wolves, Nuggets, Rockets, Lakers, que des équipes du Top 6 de l’Ouest qui sont déjà tombées contre la bande de Victor cette saison.

