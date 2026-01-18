Victor Wembanyama (39 points) écœure les Wolves (126-123)

San Antonio a failli se faire une frayeur, mais au bout du compte, ce sont bien les texans qui repartent victorieux 126-123. Victor « Bald » Wembanyama a encore fait des siennes cette nuit avec deux gros coups de chaud. Minnesota a bien tenté le braquage en seconde période, les Spurs ont vacillé… sauf que quand il a fallu remettre de l’ordre, l’Alien a rappelé qui contrôlait la zone.

39 points, 9 rebonds, 3 passes et 2 contres, le tout en seulement 30 minutes : c’est la ligne qui saute aux yeux, mais ça ne raconte pas toute la soirée. Wemby a joué le basket qu’il aime : grand, agressif, impossible à cadrer. Il score près du cercle quand ça s’ouvre, il punit à mi-distance quand ça recule, et il claque des bombes du parking quand on le laisse respirer. Un mélange de puissance et de finesse qui a fait très mal à la raquette des Wolves, orpheline de Rudy Gobert et Naz Reid (sorti au bout de cinq minutes pour blessure).

Et pendant que les Wolves se rapprochaient dangereusement, sa présence défensive n’a jamais disparu. Même quand il ne contre pas, il dissuade. Même quand il ne touche pas le ballon, il influence la possession. Tu peux survivre à un Wemby en feu en attaque… mais survivre à ça et au mec qui verrouille l’arceau derrière, c’est une autre paire de manches.

Le plus cruel, c’est que Minnesota y a cru : revenu après un déficit de 25 points, le match est devenu irrespirable, avec des tirs compliqués et des possessions sous pression à chaque attaque. Sauf que San Antonio a trouvé de l’air grâce à son duo. De’Aaron Fox a mis du rythme, ouvert les lignes, créé comme il sait si bien le faire : 25 points et 12 passes, et surtout des actions qui calment l’incendie au bon moment.

Dans l’ombre, Keldon Johnson a aussi pesé avec 20 points et le dagger en fin de rencontre, le genre de punch qui empêche l’adversaire de finir le travail tranquillement. Les Spurs n’ont pas juste gagné parce que “Wemby a tout fait”, ils ont gagné parce que quand Minnesota a allumé le feu, plusieurs mecs ont ramené des seaux d’eau.

Et en face, on ne va pas faire semblant : Anthony Edwards a envoyé une dinguerie, son record en carrière tout simplement : 55 points mais malheureusement cela n’aura pas suffit face à l’armada Texane.

