Apéro collector en public : pronos des Finales NBA & Free Agency 2026 !

Le grand classique fait son retour ! Ce mercredi 3 juin 2026 au cinéma l’Arlequin de Paris, on a retrouvé la commu à Paname pour tourner un nouvel Apéro collector en public ! Présenté par Unibet, cet Apéro revient sur les Playoffs 2026, sur les Finales NBA de folie qui voient les Knicks et les Spurs s’affronter, avant de parler Free Agency et de l’avenir proche de notre grande ligue préférée… devant près de 400 personnes !

Ta chaîne Youtube préférée