Pendant ces Finales NBA qui opposent les Knicks aux Spurs, l’une des autres franchises du Texas a décidé de faire parler d’elle, il s’agit des Houston Rockets, qui ont dévoilé de nouveaux maillots et un logo retouché.

A Houston, le premier changement n’est pas dans l’effectif mais plutôt dans l’identité visuelle. Les Fusées ont sorti de nouveaux maillots entre tradition et modernité. Les nouvelles tuniques seront de couleur rouge, jaune et blanche pour rendre hommage à l’époque d’Hakeem Olajuwon. Les Rockets y ont réalisé le back-to-back en 1994 et 1995 et cette période reste à ce jour l’époque la plus glorieuse de la franchise. Ces coloris étaient brièvement revenus quand James Harden et Dwight Howard étaient en ville, avant d’être abandonnées de nouveau.

Certains détails sur les côtés du short et du maillot rappellent quant à eux la période où Yao Ming était la star incontestée à Houston, bien avant Travis Scott, et la police d’écriture a également subi un petit lifting.

Les Rockets ont dévoilé leurs nouvelles tenues. 🔥🚀

Franchement ça claque, bien stylé ! Manque plus qu’une attaque qui tienne la route en Playoffs et ce sera nickel.pic.twitter.com/RW0SeRUKuf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 4, 2026

Ce sont donc trois nouveaux maillots pour les Rockets, un rouge, un blanc et un noir, plus dans les coloris actuels de la franchise, mais qui a tout de même le logo Jumpman en jaune. Le retour de cette identité « ketchup moutarde » comme elle est affectueusement appelée dans le Texas était ardemment réclamée par les fans les plus anciens de la franchise.

Le logo a également légèrement changé, même si les inspirations spatiales sont toujours omniprésentes. L’ombre du R n’est désormais plus blanche mais jaune, et la franchise dispose désormais d’un écusson alternatif en forme de triangle, pour rappeler les badges de la NASA (NDLR : leur plus grand site est basé à Houston). Un autre logo alternatif représentant un astronaute qui dunke a été remis au goût du jour et a été baptisé « Dunkstronaut » a également été dévoilé.

Source texte : ESPN