Zaccharie Risacher fait ses adieux aux Hawks : « Atlanta est devenu ma maison »

Après deux saisons passées en Géorgie, Zaccharie Risacher a adressé un message d’adieu aux Hawks et à leurs supporters. Un au revoir rempli de gratitude avant de tourner la page et d’entamer un nouveau chapitre de sa jeune carrière NBA.

Le chapitre Atlanta est officiellement refermé pour Zaccharie Risacher. Quelques jours après son départ des Hawks, le Français a publié un message d’adieu sobre et rempli d’émotion sur ses réseaux sociaux.

« Atlanta m’a ouvert la porte, et c’est devenu ma maison. Merci à la franchise des Hawks, à l’équipe qui est devenue une famille, aux fans qui sont toujours venus. Vous ferez toujours partie de mon histoire. C’est l’heure de passer au chapitre suivant »

« Atlanta m’a ouvert la porte, et c’est devenu ma maison.

Merci à la franchise des Hawks, à l’équipe qui est devenue une famille, aux fans qui sont toujours venus. Vous ferez toujours partie de mon histoire.

C’est l’heure de passer au chapitre suivant. »

– Zaccharie Risacher 🤍 pic.twitter.com/jCX8lXg8kF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 21, 2026

Premier choix de la Draft 2024, Risacher aura disputé deux saisons sous les couleurs d’Atlanta. Arrivé avec l’étiquette de numéro un de sa cuvée, l’ailier français a eu du mal a trouvé sa place en NBA. Et malgré un passage relativement court en Géorgie, il s’en va avec le cœur lourd et l’envie de prouver que cette franchise restera, pour toujours, sa maison !

Un autre garçon ayant quitté la maison Hawks récemment s’est également exprimé sur le départ de Zacc : Trae Young. Le désormais résident de la capitale a laissé un message pour le peu énigmatique sur la publication du français… de quoi se poser des questions sur la situation dans laquelle était Risacher sur la fin de son passage à Atlanta (ou sur le désamour de Ice Trae envers son ancienne franchise) !

« Mon gars est libre ! Envole toi ! »

« Mon gars est libre ! Envole-toi ! » https://t.co/WGwAHBaEyE pic.twitter.com/YiPDT1NaVa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 21, 2026

Atlanta lui a offert ses débuts dans la Grande Ligue, lui permettant de franchir le cap… désormais, un nouveau défi attend Zaccharie Risacher. Avec l’objectif de poursuivre sa progression et de confirmer tout le potentiel qui avait fait de lui le numéro 1 de sa Draft !