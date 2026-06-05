La NBA a sanctionné le fan qui a fait irruption sur le parquet lors du Game 1 des Finales NBA, pour prendre un selfie avec Victor Wembanyama. Spoiler alert : la sanction est salée !

Il pensait s’offrir un moment de rêve et un souvenir impérissable en arrivant sur le parquet du Frost Bank Center et en brandissant son téléphone, mais le rêve a immédiatement viré au cauchemar pour ce jeune fan qui a bravé la sécurité pour un selfie avec Victor Wembanyama. La NBA a en effet annoncé que le fauteur de troubles était carrément banni à vie de toutes les salles de la ligue. C’était donc son dernier moment dans l’une des 30 salles NBA.

BREAKING: The fan who ran onto the court during Game 1 of the NBA Finals has been arrested and banned for life from all NBA arenas.

A second individual involved in the incident will also receive a lifetime ban, per an NBA spokesperson.

(h/t @ByTimReynolds ) pic.twitter.com/twrlmP8M3z

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 4, 2026

La NBA a également annoncé qu’une seconde personne subirait la même sanction pour avoir joué un rôle dans cet envahissement de terrain, sans pour autant préciser les détails.

Si les différentes équipes ont rapidement repris le jeu suite à un entre-deux (les officiels ne parvenant plus à savoir qui de Dylan Harper ou Mikal Bridges avait le contrôle du ballon au moment de l’interruption), cet événement montre qu’il y a eu un manquement au niveau de la sécurité à San Antonio, surtout pour un match des Finales NBA où le dispositif est logiquement renforcé. Mais le fan a rapidement été appréhendé par deux agents et conduit hors du terrain, puis de la salle.

La sanction est lourde, mais la NBA a fait un exemple de son cas. On ne rigole pas avec la sécurité des joueurs. Mais le pire dans l’histoire, c’est de se dire que cet individu a pris la sanction maximale à cause de… cette vidéo, littéralement :

POV of the fan who ran on the court in Game 1

Wemby was too tall to fit in the video 😭 pic.twitter.com/ZHAgSdEObB

— BrickCenter (@BrickCenter_) June 4, 2026