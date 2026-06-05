Loin de son meilleur niveau dans le Game 1 des Finales NBA, Victor Wembanyama sait qu’il devra montrer un meilleur visage cette nuit lors de la deuxième manche. Et il peut compter sur Gregg Popovich pour le booster.

Présent dans les loges du Frost Bank Center pour le début des Finales NBA, Coach Pop aka « El Jefe » a vu comme nous les difficultés rencontrées par Victor Wembanyama face aux Knicks : 6/21 au tir et 6 pertes de balle dans la défaite.

Wemby l’a dit lui-même après le match : « J’ai été mauvais, c’est pas plus compliqué ça. » Une analyse partagée par Popovich, mais la légende des Spurs a surtout voulu lui apporter quelques mots d’encouragement.

« Tu n’as pas été bon, tu vaux mieux que ça. »

Le message de Gregg Popovich à Victor Wembanyama entre le Game 1 et le Game 2 des Finales NBA.

Que va nous proposer Wemby ce soir ? pic.twitter.com/TqLydG8uy5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 5, 2026

« Tu n’as pas été bon, tu vaux mieux que ça ». C’est le message que Pop a envoyé à Wemby entre le Game 1 et le Game 2. Un simple SMS qui est néanmoins rempli de signification : cela responsabilise Victor Wembanyama par rapport à sa performance médiocre, tout en lui donnant la confiance nécessaire pour rebondir ASAP.

Il ne fait aucun doute que Wemby doit être meilleur offensivement, mais aussi en défense, pour permettre aux Spurs de fonctionner à plein régime et ainsi égaliser dans la série.

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Sur ces Playoffs 2026, Gregg Popovich a souvent été en contact avec Victor Wembanyama et l’ensemble de l’équipe des Spurs, en particulier après une défaite. Souvent, « l’effet Pop » était immédiat lors de la rencontre suivante.

Rebelote ce soir pour le Game 2 des Finales ?