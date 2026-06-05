Dans leur conférence de presse en amont d’un Game 2 des Finales NBA déjà crucial pour les Spurs, les différents membres de l’équipe ont affirmé leur confiance mutuelle pour redresser la barre après une première ratée. Tout en n’oubliant pas la nécessaire introspection.

Ils ont pris relativement cher dans plusieurs secteurs du jeu, ce malgré quelques séquences qui ont quand même permis de montrer toute l’étendue de leur basket collectif. Les Spurs ont perdu, mais tiennent matériellement quelques points sur lesquels se raccrocher pour aborder le Game 2, qui aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi (2h30) à San Antonio.

L’un des points forts de cette équipe, au sortir de la défaite, est la confiance. Stephon Castle, Victor Wembanyama… les deux jeunes patrons de la formation de San Antonio se veulent très rassurants devant la presse. Un message évidemment destiné aux journalistes mais surtout à leurs coéquipiers.

« On a déjà été menés dans une série. On doit juste rester nous-mêmes. Victor l’a dit : on n’a pas à trop s’inquiéter. On a l’impression d’être la meilleure équipe. On n’a pas bien joué, et on avait quand même une chance de gagner. » – Stephon Castle « Franchement, je pense que la raison pour laquelle on a perdu ce match n’est même pas d’ordre tactico-technique. On doit aborder le match avec un meilleur état d’esprit, et on doit simplement jouer notre jeu. On doit juste être nous-mêmes. On n’a pas besoin de faire quoi que ce soit d’incroyable. » – Victor Wembanyama

On peut reconnaître aux Spurs notamment une séquence qui a mis les Knicks en grande difficulté : le début de 3e quart-temps, avec un Karl-Anthony Towns bien muselé par Wemby en défense, tandis que les extérieurs sur le terrain changeaient sur tous les écrans. La défense a permis de prendre une avance d’une dizaine de points en quelques minutes, ce malgré les grosses difficultés offensives (notamment l’adresse) des Texans.

Pour autant, pas question de prendre les Knicks trop de haut, l’erreur serait fatale. Et Victor le sait bien, puisqu’il reconnaît aux joueurs de New York une capacité à prendre du recul que les Spurs n’ont eux pas. Et qui pourrait, selon lui, être fatale à San Antonio.