Spurs – Knicks : débrief du Game 1 des Finales NBA !!

Les Finales NBA sont officiellement lancées avec la victoire des Knicks à San Antonio la nuit dernière. Et avec ça, on vous sert l’Apéro histoire de se mettre bien tous ensemble !

Une bien belle chaîne YouTube !

Ça y est, le Game 1 a eu lieu entre les Spurs et les Knicks, et ces Finales NBA 2026 démarrent fort pour New York ! Une victoire dès l’entame de la série sur laquelle on doit revenir, entre le coup de chaud de Jalen Brunson, les galères offensives de San Antonio, le boulot de Josh Hart et Karl-Anthony Towns… on s’installe pour l’Apéro !