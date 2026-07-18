Les Sixers font partie des équipes en course pour signer LeBron James, dont la décision est attendue par toute la planète NBA. Et il n’a fallu que trois mots prononcés hier par le King pour que la fanbase de Philadelphie s’enflamme.

Ce n’est un secret pour personne : LeBron James adore avoir les yeux rivés sur lui, et aime alimenter les spéculations quand il en a l’occasion.

Le King a profité d’une nouvelle apparition publique ce vendredi au Fanatics Fest à New York, dans le cadre de l’émission The Shop, pour chauffer l’audience et notamment les fans des Sixers.

« Je veux rejoindre une franchise qui partage en quelque sorte la même philosophie que moi, à savoir adopter chaque jour les habitudes propres aux champions, tout en faisant confiance au processus (« Trust The Process », ndlr.) avant tout… »

« Trust The Process », c’est évidemment le slogan qui accompagne les Sixers depuis le début de l’ère Joel Embiid (surnommé « The Process ») et la reconstruction amorcée par Sam Hinkie – figure légendaire du tanking en NBA – au milieu des années 2010.

Sans surprise, certains ont tout de suite interprété cette sortie médiatique comme un signal indiquant une arrivée imminente de LeBron à Philadelphie. Mais le King a tenu à calmer les ardeurs des fans de Philly.

LeBron 20 secondes plus tard :

« Je parle de ‘Trust the process’ depuis que j’ai été drafté en 2003, Embiid n’était même pas né. »

😭😭 https://t.co/deo7T43mka

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 17, 2026

Au final, beaucoup de show pour pas grand-chose puisque LeBron n’a toujours rien annoncé concernant l’identité de sa future équipe.

Les dernières rumeurs laissent néanmoins penser que tout se jouera entre Cleveland, Miami et… Philadelphie. Selon l’insider Dave McMenamin (ESPN), sa décision pourrait tomber ce week-end ou en début de semaine prochaine.