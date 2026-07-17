Selon Maxime Aubin et l’Équipe, Victor Wembanyama a déjà recommencé l’entraînement. Un travail pour le moment physique, qui passera bientôt au basket pur et dur. De quoi le rendre disponible à 100% pour les deux matchs de l’équipe de France en fin d’été ?

Les Bleus ont rendez-vous avec la Slovénie à Paris , puis en Suède pour deux matchs en fin d’été. Est-ce que Victor Wembanyama en sera ? C’était l’idée du joueur depuis un bon moment, celle qu’il avait également transmise à Frédéric Fauthoux et son staff, comme ce dernier à pu l’expliquer dans une récente conférence de presse. Reste encore à savoir, comme le précise le quotidien, si l’Alien sera disponible pour la double confrontation amicale face à la Serbie, les 20 et 23 août.

D’après @MaximeAubin1, Victor Wembanyama a repris l’entraînement le 11 juillet avec son préparateur physique personnel. Il passera à l’entraînement avec ballon « très prochainement ».

On attend aussi Wemby avec les Bleus pour la fenêtre de qualifs au Mondial fin août. 🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/al1fhz8rCy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 17, 2026

Victor Wembanyama a quoi qu’il en soit repris l’entraînement, selon l’Équipe. Du physique uniquement, en compagnie de son préparateur personnel, Guillaume Alquier. Une reprise qui intervient après quelques semaines de pause, entre passage à Paris pour prolonger son contrat avec les Spurs, et quelques jours de détente en Corse du Sud.

Le programme de l’été pour Wemby reste encore chargé, malgré la reprise du boulot. Rendez-vous à New York ce samedi pour une convention de cartes de sport, puis retour à Paris début août pour un événement 3×3 et échecs dans sa ville natale du Chesnay.