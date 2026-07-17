LeBron James : « Je ne vais pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps. »

Le grand feuilleton de l’été continue. Présent à New York pour un épisode en public de son podcast Mind the Game dans le cadre du Fanatics Fest, LeBron James était attendu sur une seule question : où jouera-t-il la saison prochaine ? Sans dévoiler sa future destination, le King a tout de même distillé plusieurs indices sur son état d’esprit, évoqué la fin de sa carrière et confirmé que son annonce ne devrait plus tarder.

L’un des principaux enseignements de cette prise de parole concerne la durée de la fin de carrière de LeBron. Interrogé sur son choix, le quadruple MVP a rappelé qu’il s’agissait d’une décision bien plus importante qu’un simple changement de franchise.

« C’est une décision importante, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Il s’agit de savoir où je souhaite passer la dernière partie de ma carrière… ma dernière année… ou les deux dernières années de ma carrière en NBA. »

« C’est une décision importante, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Il s’agit de savoir où je souhaite passer la dernière partie de ma carrière… ma dernière année… ou les deux dernières années de ma carrière en NBA. »

Et si LeBron jouait jusqu’en 2028 ?! 👀👀 pic.twitter.com/2oQt7ICZ6i

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 16, 2026

Une phrase qui n’est pas passée inaperçue. Jusqu’ici, beaucoup imaginaient une retraite à l’issue de la saison 2026-27. Mais en évoquant lui-même la possibilité de jouer encore deux saisons, LeBron laisse clairement entendre qu’une campagne supplémentaire, jusqu’en 2028, est sur la table.

Et qu’est-ce qu’il y a en 2028 ? Les Jeux Olympiques de Los Angeles, à la maison… histoire de finir en beauté !

Un choix qui dépasse le basket

LeBron a donc insisté sur le fait que cette quatrième free agency était particulière, puisqu’elle déterminera l’endroit où il terminera sa carrière et que cette décision concernait toute sa famille. Il a notamment raconté avoir pris le temps d’annoncer à sa fille Zhuri qu’il ne jouerait plus aux Lakers la saison prochaine, souhaitant connaître son ressenti avant d’entamer ce nouveau chapitre.

Puis le King en a placé une pour les haters… eh oui, il y en a encore !

« J’ai vu passer que peu importe où j’irai, on finira peut-être au play-in et que je ne fais plus la différence. Très bien… C’est une motivation de plus. »

Haliburton a tenté… avant d’abandonner

Tyrese Haliburton, invité exceptionnel du podcast, a d’abord tenté de faire craquer LeBron dès les premières minutes, en lui demandant s’il avait quelque chose à annoncer… avant que le patron ne reprenne le contrôle !

Tyrese Haliburton asked LeBron James if he had a Decision for everyone to announce.

LeBron: « We just talked about this in the back. »

Haliburton: « OK, OK, I’ll leave it alone. »

And the podcast taping moved on. https://t.co/0N5F7H2qhK pic.twitter.com/7yjRxWKio9

— Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) July 16, 2026

Le meneur des Pacers a ensuite raconté avoir essayé de recruter LBJ il y a plusieurs semaines, avant même l’annonce de son départ des Lakers. Il lui avait envoyé un message pour lui proposer de rejoindre Indiana. La réponse ? Deux émojis « 😂😂 ».

Haliburton a reconnu, avec le sourire, avoir compris le message et abandonné l’idée.

Ce n’est pas ce soir que LeBron James annoncera sa nouvelle destination.

Tyrese Haliburton a affirmé avoir essayé de recruter le King aux Pacers.

Réponse de l’intéressé : « 😂😂 » pic.twitter.com/N8ADiHUgia

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 16, 2026

Une décision qui approche

Le King a aussi pris un peu de hauteur sur l’actualité de la ligue. Selon lui, c’est l’une des premières intersaisons depuis très longtemps où la Conférence Est attire autant l’attention, conséquence directe des nombreux trades (Jaylen Brown, Giannis, Kawhi…) ! Un message subliminal sur le fait que lui aussi fera son grand retour dans la conférence Est ?

« Je ne dirais pas que c’est une première dans ma carrière, car il y a eu les années 70, mais il y a de plus en plus d’excitation autour de la Conférence Est. »

LeBron James pense que c’est la première fois depuis longtemps où on parle plus de l’Est que de l’Ouest à l’intersaison :

« Je ne dirais pas que c’est une première dans ma carrière, car elle a années 70, mais il y a de plus en plus d’excitation autour de la Conférence Est. »…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 16, 2026

Malgré toutes les tentatives pour lui soutirer le moindre indice, LeBron n’a évidemment pas dévoilé sa future destination. En revanche, il a laissé entendre que l’attente touchait à sa fin.

« Je ne vais pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps. »

LeBron James : « Je ne vais pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps. »

Via @ByTimReynolds pic.twitter.com/rpzqxGDkfS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 16, 2026

Encore un peu de patience donc… le plus gros dossier de la décennie pourrait enfin connaître son épilogue dans les prochains jours.