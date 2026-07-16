Pour son arrivée au Heat, Giannis a décidé de changer de numéro. Fini le numéro 34 qu’il a toujours porté chez les Bucks et avec la Grèce, place désormais au numéro 7 en Floride. Un choix que Giannis a expliqué en conférence de presse.

Pourtant, Giannis devait bien garder le numéro qui était le sien à Milwaukee, et la boutique avait même commencé à commercialiser les maillots frappés du numéro 34. Toutefois, le Greek Freak a fait machine arrière, et les fans qui se sont précipités pour prendre sa tunique au mauvais numéro pourront gratuitement se la faire échanger contre celle au numéro 7.

Plusieurs raisons ont motivé le choix de Giannis Antetokounmpo. D’un simple calcul à l’anniversaire de sa mère en passant par une question de goût. Le joueur a expliqué tout ça lors de sa conférence de presse d’introduction en compagnie de Pat Riley et Erik Spoelstra.

Giannis explique pourquoi il a choisi le numéro 7 à Miami :

– 3+4 = 7 (il portait le 34 aux Bucks)

– sa mère est née le 7 avril

– besoin de tourner la page Bucks et par respect pour Milwaukee

– envie de laisser sa marque à Miami

– le numéro 7 est stylépic.twitter.com/rcUmYSfTJi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 16, 2026

On note également l’envie de préserver son héritage à Milwaukee, et d’en construire un nouveau à Miami. L’hommage à sa mère apporte également une autre dimension émotionnelle et plus personnelle. Voilà en somme tout ce qui a convaincu le natif de Zografou de reprendre le numéro précédemment porté par Kel’el Ware, qui a fait le chemin inverse dans le Wisconsin.

Giannis succède également à des joueurs comme Kyle Lowry, Shawn Marion, Goran Dragic, Lamar Odom, Jermaine O’Neal ou encore Penny Hardaway, qui ont tous porté le numéro 7 avant lui. A lui désormais de poursuivre sa légende sous le soleil floridien, avec autant de réussite que chez les Bucks.