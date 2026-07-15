Après quinze jours de Free Agency, la NBA n’a désormais d’yeux plus que pour la décision de LeBron James, qui a annoncé il y a trois semaines qu’il ne repartirait pas avec les Lakers. Depuis ? A chaque jour sa rumeur, sa petite info, et aujourd’hui le dossier LBJ nous emmène à… Philadelphie !

La gueule des conv Whatsapp de LeBron James en ce moment, ça doit être quelque chose…

Dans l’une d’elles ? Tyrese Maxey, Jaylen Brown et Joel Embiid, qui tenteraient donc depuis peu d’attirer LBJ à Philadelphie. Maxey / Edgecombe / Jaylen / Bron / Embiid, guette le cinq majeur d’Avengers…

Selon @mcten, Joel Embiid, Jaylen Brown et Tyrese Maxey sont tous en contact avec LeBron James et essaient de le faire rejoindre les Sixers ! 👀 pic.twitter.com/d32iKrTrs5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 15, 2026



Le clan LeBron avait annoncé vouloir prendre son temps pour annoncer sa décision, mais le temps c’est de l’argent et le temps passe très vite. Selon les dernières infos la décision pourrait intervenir à tout moment, et trois franchises tiennent désormais la corde pour attirer le meilleur scoreur de l’histoire : les Cavs, le Heat et les Sixers.

La dernière update de @ShamsCharania sur LeBron James :

« L’attention se concentre sur Cleveland, Miami et Philadelphie. […] Sa décision pourrait tomber n’importe quel jour, n’importe quelle semaine. » pic.twitter.com/fHDmbQElZJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 15, 2026



Deux des ex de LeBron, logique, et donc ces Sixers, l’un des projets les plus excitants de la Ligue depuis qu’ils ont récupéré Jaylen Brown contre un quatre-quarts et des allumettes. Rajoutez un bout de Warriors qui semblent regarder tout ça de loin et vous obtenez le dernier carré des prétendants au King.

Nous ? On reste connectés, H24, pour vous tenir informés de ce qu’il se passe dans la vie de LBJ. En même temps, il ne se passe pas grand chose d’autre.