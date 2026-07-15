L’enquête de la NBA sur Aspiration et Kawhi Leonard s’éternise et n’a toujours pas livré son verdict. Cela s’explique peut-être par un nouveau rebondissement qui complexifie encore plus l’affaire…

D’après Mike Vorkunov de The Athletic, l’enquête menée par le cabinet Wachtell Lipton s’est en effet élargie : ce dernier examine un éventuel deuxième contrat de sponsoring non déclaré, comme celui avec Aspiration qui a potentiellement permis aux Clippers de contourner le salary cap NBA.

Si l’enquête prend autant de temps, c’est peut-être pour la raison suivante :

La NBA « cherche à savoir si Leonard a conclu un contrat de sponsoring non déclaré avec une autre entreprise (en plus d’Aspiration). » – @TheAthleticNBA

Mais jusqu’où va cette affaire ?!? https://t.co/8Lku1L5xPU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 15, 2026

Aucune précision supplémentaire n’a été apportée, mais cela a le mérite de montrer que cette affaire est peut-être encore plus compliquée que ce qu’on pourrait croire.

Par ailleurs, The Athletic indique aussi que la NBA cherche à déterminer si les Clippers avaient illégalement pris en charge certaines dépenses de Leonard dans le cadre d’Aspiration, dépenses qui n’auraient jamais été remboursées.

L’affaire de l’emploi fictif de Kawhi Leonard (Clippers) chez Aspiration

Une résolution « cet été » selon Adam Silver

Hier, lors du traditionnel Board of Governors de la NBA, le commissionnaire de la NBA Adam Silver a sans surprise été interrogé sur l’enquête en cours, quelques jours après la suspension du transfert de Kawhi Leonard entre les Clippers et les Raptors. Il a indiqué qu’il voulait voir un dénouement de cette affaire « cet été ».

« Cette enquête doit être bouclée avant le début de la saison prochaine. Elle dure plus longtemps que je ne l’aurais souhaité, cela ne fait aucun doute » a notamment déclaré le grand chauve via ESPN, avant d’insister sur le point suivant : « La Ligue n’a pas suspendu le transfert. Les parties concernées par le transfert ont préféré ne pas le finaliser, étant donné que l’enquête était toujours en cours et que l’impact sur Kawhi et son contrat n’était pas connu. »

Pour rappel, les Raptors ont préféré appuyer sur le bouton pause quand ils ont appris qu’ils devraient assumer les sanctions infligées à Leonard (amende ? Suspension ? Contrat annulé ?) dans le cadre de cette affaire. Les Clippers, eux, risquent une grosse sanction de la NBA si les accusations sont confirmées mais continuent de clamer leur innocence.

Les deux parties s’attendent tout de même à finaliser le transfert une fois l’enquête bouclée, mais qui sait comment ce dossier va se terminer au vu des derniers rebondissements…

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Kawhi Leonard x Groot (Marvel).

C’est donc ça la campagne marketing sur laquelle Aspiration aurait travaillé pour promouvoir la société via Kawhi, avant d’être totalement abandonnée. (via @TheAthleticNBA)

Pour rappel, l’objectif d’Aspiration était de s’engager à planter des… pic.twitter.com/YmnWOghtKA

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