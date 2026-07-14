C’est la mini-bombe de la nuit ! Selon Chris Haynes, LeBron James aurait désormais toutes les informations nécessaires en sa possession pour prendre une décision. Le King ne devrait pas recevoir de nouvelles offres et, toujours selon Haynes, devrait bientôt révéler sa nouvelle destination qui devrait faire partie de cette liste : le Heat, les Cavs, les Warriors, les Nuggets, les Wolves et les Sixers.

Les pourparlers semblent clos et King James a désormais toutes les cartes en main. C’est du moins ce que l’on vient d’apprendre de la part de Chris Haynes, insider très bien informé, qui aurait eu une discussion avec Rich Paul, l’agent de LeBron.

« J’ai parlé avec Rich Paul, l’agent de LeBron James, et il m’a dit que LeBron disposait désormais de toutes les informations dont il avait besoin. Désormais, tout dépend de LeBron James et de la décision qu’il prendra. À l’heure actuelle, il est dans une phase de réflexion. Le Miami Heat, les Cleveland Cavaliers sont dans la course, tout comme les Golden State Warriors, les Denver Nuggets, les Minnesota Timberwolves et les Philadelphia 76ers »

« I’ve talked to LeBron James’ agent Rich Paul and he said [LeBron] has all the information needed. So now it’s all up to LeBron James to make a decision. »@ChrisBHaynes with an update on LeBron James’ free agency. pic.twitter.com/y0N042t5zv

— NBA on Prime (@NBAonPrime) July 14, 2026

Selon ses dires, donc, LBJ aurait reçu toutes les offres et propositions nécessaires à l’heure où ces lignes sont écrites, et sa décision ne dépendrait plus que de lui et de lui seul. En clair, les dés sont jetés, il ne reste plus qu’à savoir quand et comment Sa Majesté dévoilera la dinguerie… pour un mec qui adore être le centre de l’attention, le coup est réussi !

Et ce qui semblait se dessiner, se confirme… Rich Paul aurait confié à Haynes que le choix se fera bel et bien parmi ces six franchises : Denver, Miami, Golden State, Cleveland, Philadelphie et Minnesota.

LeBron James est donc en phase de « délibération » et une décision n’a jamais été aussi proche ! Va-t-il laisser la Coupe du monde aller à son terme ou va-t-on apprendre la nouvelle au milieu d’un triplé de Kylian Mbappé ? Réponse très bientôt !