Summer League : 20 points pour Maxime Raynaud face à AJ Dybantsa

La Summer League de Las Vegas poursuit son bonhomme de chemin et cette nuit un Français a rappelé qu’il avait tout d’un grand après une deuxième partie de saison rookie très solide. Ce Frenchie c’est Maxime Raynaud, et il a signé son retour en NBA avec 20 pions au compteur.

Les résultats de la nuit

Suns – Pelicans : 75-81

: 75-81 Cavs – Pistons : 94-103

: 94-103 Hornets – Celtics : 75-87

: 75-87 Thunder – Warriors : 79-104

: 79-104 Magic – Blazers : 112-105

– Blazers : 112-105 Kings – Wizards : 85-104

: 85-104 Spurs – Bucks : 90-80

– Bucks : 90-80 Clippers – Jazz : 104-82

Huit matchs au menu la nuit dernière dans la capitale du jeu, et les deux joueurs les plus attendus de cette Draft ont encore répondu présent. Darryn Peterson en premier lieu, qui a offert quelques highlights de qualité face aux Clippers, démontrant s’il le fallait que le Jazz allait très vite retrouver la catégorie des franchises funs à voir jouer. Face à lui cette nuit le n°5 de la Draft Keaton Wagler, bien en vue lui aussi pour la première fois de l’été.

Darryn Peterson LE POSTER ! 🔥🔥pic.twitter.com/CeTd8XbXbW

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Un peu de Darryn Peterson de bon matin, ça fait pas de mal…pic.twitter.com/9mlmkoRYWZ

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Après une première sortie compliquée, Keaton Wagler a brillé en Summer League cette nuit :

🔸 23 points

🔸 4 passes

🔸 4/7 à 3-points

Une performance plus en adéquation avec son statut de #5 de la draft.pic.twitter.com/jm2NWCNfY6

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Côté Français ? Un petit match de Tidjane Salaün avec les Hornets, pas de Noah Penda avec le Magic (DNP : trop fort) mais un Maxime Raynaud très inspiré pour son retour en NBA après une parenthèse intéressante avec l’Équipe de France. Titulaire, le Maxou a envoyé 20 pions et 12 rebonds pour sa première de l’année à Vegas, à l’ancienne, beaucoup trop easy.

Ça fait du bien de revoir Maxime Raynaud jouer au basket sous le maillot des Kings ! 👑pic.twitter.com/3UcJPzjb46

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Mad Max n’a cependant pas emmené les Kings vers la win puisqu’en face de lui se dressaient les Wizards du n°1 de la Draft AJ Dybantsa, lequel disputait probablement son dernier match dans cette Summer League (motif : trop fort). 23 points pour le gamin de Washington, un peu maladroit mais semblant toujours aussi facile au milieu des adultes.

Premier march de Maxime Raynaud dans cette Summer League, première domination de la raquette :

🔹 20 points

🔹 12 rebonds

🔹 3 passes décisives

🔹 7/15 au tir

Mad Max is back ! 🙌 pic.twitter.com/pZuCpNrEh8

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De la maladresse, mais des flashs magnifiques d’AJ Dybantsa face aux Kings :

🔸 23 points

🔸 7 rebonds

🔸 3 interceptions

🔸 2 passes décisives

🔸 2 contres

À ses côtés, Will Riley a dominé avec 32 points en 28 minutes. pic.twitter.com/l5MzIKMs06

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Ce soir champagne au programme puisque l’on pourra apprécier un gros duel entre Darryn Peterson (Jazz) et Caleb Wilson (Bulls), alors que Cameron Boozer (Grizzlies) sera lui aussi de la partie. Côté Français un peu de Joan Beringer dans vos vie, ainsi que les deux Frenchies des Knicks, Mo Diawara et Pâcome Dadiet. A ce soir ? A ce soir.