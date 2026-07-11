Remplaçant de Victor Wembanyama à San Antonio, Luke Kornet est aussi un grand rigolo. Le pivot des Spurs a profité des spéculations sur l’avenir de LeBron James pour lâcher un troll exceptionnel sur sa chaîne YouTube, dans sa première et unique vidéo.

Il y a quelques jours, au milieu des 150 rumeurs sur LeBron, l’insider Shams Charania indiquait que les prétendants au King devaient communiquer via son agent Rich Paul en laissant des messages vocaux.

Luke Kornet s’est pris au jeu, et le résultat est somptueux.

Mdrrrr Luke Kornet qui fait mine d’envoyer un vocal à LeBron pour le convaincre de venir aux Spurs :

« Tu pourras jouer aux côtés d’un autre joueur générationnel, et aussi Victor. »

Troll magnifique. 😂😂😂pic.twitter.com/mjJpNMtWxv https://t.co/rSc4wM2cyz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026

« C’est Luke Kornet, numéro 7 des Spurs. Tu m’as gueulé dessus l’année dernière (après un dunk)… bref… je voulais juste t’adresser une invitation pour venir ici à San Antonio. »

« Tu pourras jouer aux côtés d’un autre joueur générationnel, et aussi Victor. »

« Tu vises un cinquième titre, nous on en a cinq et on vise le sixième. On se retrouve dans la même fourchette. »

« Tu connais SeaWorld… La Panaderia… c’est de la bombe. »

Du prime Luke Kornet dans le texte. Et un joli moyen aussi d’ironiser sur le dossier LeBron James qui s’éternise et par lequel les Spurs ne se sentent pas vraiment concernés. Certes, l’équipe de Victor Wembanyama pourrait représenter un spot attractif à bien des niveaux, mais San Antonio n’est pas intéressé pour ajouter le King à son effectif.