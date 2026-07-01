Et si les Spurs se positionnaient sur le dossier LeBron James ?

Depuis l’annonce de LeBron James indiquant un départ des Lakers, la planète NBA se demande dans quelle équipe le King va jouer sa 24e saison NBA. Et si les Spurs avaient un coup à jouer ?

Quand on a appris hier que James n’allait plus porter le maillot des Lakers, on a immédiatement commencé à l’imaginer sous celui de Golden State, Cleveland ou Miami. Ces trois équipes ressemblent en effet aux destinations les plus probables pour le King, mais ce dernier ne veut se fermer aucune porte.

D’après l’insider Dave McMenamin (ESPN), James a envoyé son agent Rich Paul en mission pour lui présenter le maximum d’options :

« LeBron James a demandé à Rich Paul de contacter toutes les équipes de la ligue qui souhaiteraient le recruter et de lui faire part des différentes options qui s’offrent à lui afin qu’il puisse prendre sa décision. » – @mcten (ESPN)

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Parmi ces options, il y en a une qui a beaucoup de sens : les Spurs.

Tout juste finaliste NBA, la bande de Victor Wembanyama donnerait une vraie chance à LeBron James de remporter un cinquième titre à 42 ans, qui représente l’un de ses principaux objectifs de fin de carrière. Et cela tombe bien, car San Antonio cherche spécifiquement un ailier-fort pour renforcer son effectif. On aime bien Rui Hachimura, Tobias Harris ou encore John Collins, qui intéressent tous les Spurs, mais une arrivée de LeBron aurait quand même bien plus de gueule.

D’un point de vue financier, la franchise texane possède la full mid-level exception à 15 millions de dollars. C’est probablement le maximum qu’obtiendra LeBron en tant qu’agent libre sur le marché cet été (sauf sign-and-trade, ce qui est assez improbable), lui qui a de toute façon indiqué que « l’argent n’était pas sa priorité » à ce stade de sa carrière. De quoi positionner les Spurs sur le dossier.

En matière de fit pur, James pourrait apporter son jeu all-around et son expérience de champion à une équipe qui regorge de jeunes talents, avec un phénomène générationnel comme Wemby ainsi que ses lieutenants Stephon Castle et Dylan Harper. Avec aussi la présence de De’Aaron Fox, LeBron pourrait s’économiser offensivement et utiliser à fond son QI basket pour sublimer le collectif (notamment en servant Victor) et peser avec comme sans ballon, un peu à l’image de ce qu’il a fait dans le costume de troisième option aux Lakers. De l’autre côté du terrain, il intégrerait l’une des trois meilleures défenses NBA, construite sur le meilleur protecteur de cercle au monde. Un luxe quand on a plus de 40 balais et 23 saisons dans les jambes.

Enfin, en matière de storytelling car on sait que ça compte beaucoup pour James, une arrivée à San Antonio permettrait le passage de flambeau parfait entre l’ancien visage de la NBA et le nouveau, aka Victor Wembanyama. LeBron pourrait ainsi accompagner Wemby dans sa quête des sommets et l’aider à franchir l’obstacle ultime. De plus, on connaît l’affection que possède le King pour la légende Gregg Popovich, ainsi que la place des Spurs dans la carrière de LeBron. James a affronté trois fois San Antonio en Finales NBA, la première en 2007 où il a pris une bonne leçon, la seconde en 2013 dans une série iconique, et la troisième en 2014 quand les Spurs ont humilié Miami et poussé LeBron vers un retour à Cleveland.

En résumé : joli storytelling, bon fit sur le plan basket, un salaire correct, une chance de jouer le titre, et un vrai besoin aux Spurs. Autant dire que toutes les cases sont cochées.

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Toutes les cases sont cochées mais d’autres paramètres existent.

LeBron a fait savoir que cette décision sera basée sur ce qui le rend « heureux ». Difficile de savoir comment ça va se traduire sur le marché de la Free Agency. Et on ne va pas se mentir, San Antonio est une destination moins hype que San Francisco ou Miami, voire même Cleveland qui représente le storytelling parfait. Cela obligerait aussi le King à quitter la Californie, où sa famille est solidement implantée du côté de Los Angeles, pour rejoindre le Texas. Pas sûr que ce soit vraiment dans ses plans.

Tout ça pour dire que les Spurs ont une grosse carte à jouer mais qu’ils ne sont pas favoris s’ils veulent vraiment se mêler à la course pour LeBron (ce qui est – pour être clair – incertain, eux qui pourraient opter pour la continuité plutôt qu’un gros coup).

Dans les jours qui viennent, on devrait en savoir plus sur les réelles motivations du King.