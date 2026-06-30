Les Cavs intéressés par une réunion avec LeBron James !

LeBron James vient d’annoncer qu’il resterait en NBA la saison prochaine… mais pas chez les Lakers !!! Il n’aura bien évidemment fallu que quelques secondes pour que des franchises montrent leur intérêt envers le King, et si les Warriors monopolisent les bruits de couloirs ces dernières semaines, les Cavs ont décidé d’entrer dans la danse !

Et si c’était ça la bonne fin de l’histoire ? Bien loin du bling bling d’un duo avec le Chef Curry, un retour aux sources. Une dernière ligne à écrire là où tout a commencé. Ce serait beau hein ? Et bien les Cavs espèrent bien concrétiser ce doux rêve ! Selon Chris Haynes, la franchise de l’Ohio a bien signifié son intérêt pour une réunion avec le King.

Les Cleveland Cavaliers sont bien motivés pour récupérer LeBron James, l’enfant d’Akron ! 🙌 https://t.co/5gHMZ6zoqt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Sur le papier, ça donne méga envie, mais dans les faits ce serait compliqué à réaliser. Cleveland possède l’une des plus grosses masses salariales de la Grande Ligue et est déjà au-dessus du second-apron rendant le moindre move extrêmement complexe à réaliser.

Mais tout espoir n’est pas mort, Brian Windhorst a notamment déclaré plus tôt dans la journée (avant l’annonce de l’enfant d’Akron), que les Cavs étaient actifs sur le marché des transferts… et sur de potentiels gros noms !

« Ils bossent sur des transferts. Je ne vais pas vous dire pour qui parce que j’ai pas les épaules. »

« They are working on trades, I’m not going to tell you who they’re working on because I can’t deal with it in my life, » – @WindhorstESPN on the Cavs right now 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/63ZDbNcw3y

— ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) June 30, 2026

Alors peut-être ? D’autant plus que d’après les infos toutes chaudes de Shams Charania, l’argent serait un facteur minime dans la future décision estivale de King James. Une petite ristourne pour arranger le front office et finir sa carrière à la maison ça se tente non ?

Allez, dernier petit indice histoire de faire fantasmer la Cavs Nation. Devinez où se trouvait LeBron James hier ? Oui oui, dans l’Ohio au volant de sa caisse. Complotisme ou simple analyse d’Hexpert ? L’avenir nous le dira, peut-être même dès ce soir pour l’ouverture de la free agency (commenté en live sur la chaîne YouTube de TrashTalk) !

On rappelle que LeBron James était dans l’Ohio hier… 👀pic.twitter.com/QNxbl3chpL

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