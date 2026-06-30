Les Lakers doivent tourner la page « LeBron »… l’ère Luka Doncic commence !

Le départ de LeBron James marque un tournant historique pour les Los Angeles Lakers. Après huit saisons passées sous le maillot pourpre et or, la franchise californienne entre dans une nouvelle ère avec un objectif clair : construire autour de Luka Doncic. Désormais visage de l’équipe, le Slovène devra assumer un nouveau statut et guider les Lakers vers les sommets de la NBA.

LeBron James laisse derrière lui un héritage immense. Champion NBA en 2020, MVP des Finales, leader incontesté de la franchise pendant près d’une décennie, le King aura permis aux Lakers de retrouver les sommets après plusieurs années de reconstruction. Son départ met fin à l’un des chapitres les plus marquants de l’histoire récente de la franchise. Si perdre un joueur de cette envergure représente un défi colossal, Los Angeles avait déjà anticipé cette transition en faisant venir Luka Doncic. Désormais, il n’y a plus de débat : les Lakers sont son équipe.

Luka Doncic, un nouveau statut à assumer

Si Luka Doncic était déjà l’un des meilleurs joueurs de la planète, son rôle prend aujourd’hui une toute autre dimension. Il ne sera plus seulement la superstar de l’effectif, mais également le leader sportif et médiatique de l’une des franchises les plus exposées au monde.

Attendu sur le terrain comme en dehors, le Slovène devra porter les ambitions des Lakers tout en assumant la pression qu’implique le fait de succéder à une icône dans une franchise qui a toujours compter une légende dans son effectif. Après une seule saison complète à L.A. (pas si complète que ça), c’est désormais autour de lui que devront s’articuler le projet sportif, le jeu offensif et les futures décisions du front office.

Désormais, le plan est clair à Los Angeles :

Un maximum de shooteurs et de défenseurs autour de Luka Doncic et Austin Reaves ainsi que, si possible, un pivot dominant.

Les Lakers sont la franchise de Luka Doncic ! 🟣🟡 pic.twitter.com/npVoTuxFze

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Austin Reaves, un lieutenant de luxe

Dans cette nouvelle hiérarchie, Austin Reaves devrait conserver un rôle majeur. Régulièrement décisif ces dernières saisons, l’arrière s’est imposé comme l’un des joueurs les plus fiables de l’effectif grâce à sa polyvalence, son adresse extérieure et sa capacité à élever son niveau dans les grands rendez-vous.

Récemment prolongé pour 4 saisons supplémentaires, il aura, aux côtés de Luka Doncic, la mission d’apporter de la stabilité, de soulager son meneur dans la création et d’incarner ce relais indispensable sur lequel toute équipe ambitieuse peut s’appuyer. Sans être une superstar, Reaves possède désormais l’expérience et la confiance nécessaires pour devenir le parfait lieutenant de la nouvelle tête d’affiche des Lakers.

« Il a commencé son parcours ici en tant que Laker et nous a clairement fait savoir qu’il souhaitait poursuivre son parcours en tant que Laker. Nous voulons que son odyssée se poursuive sous les couleurs pourpre et or. »

– Rob Pelinka sur Austin Reaves (@espn) pic.twitter.com/zkv0uAPXgC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

Construire un effectif capable de viser le titre

Si Luka Doncic représente une base exceptionnelle, il ne pourra évidemment pas tout faire seul. Le chantier principal des Lakers concernera désormais la construction d’un effectif suffisamment dense pour rivaliser avec les meilleures équipes de la Conférence Ouest.

La franchise devra notamment renforcer sa raquette (Jalen Duren ?), ajouter de la défense sur les lignes extérieures et entourer son franchise player de joueurs capables de sanctionner à trois points sans monopoliser le ballon. L’objectif sera clair : créer un collectif complémentaire autour de Doncic plutôt qu’accumuler les stars.

Jalen Duren à Los Angeles ? Voici tous les détails qui enverraient l’intérieur des Pistons jouer avec Luka Doncic… 👀👇https://t.co/QDVg9Ou4Qa

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Ça tombe bien, les Lakers vont pouvoir compter sur les 52 millions que libère le départ de LeBron pour être agressifs sur le marché des free agents, qui sera d’ailleurs déterminant pour savoir si Los Angeles peut rapidement retrouver des ambitions de titre.

Une nouvelle page de l’histoire des Lakers

Les plus grandes franchises traversent plusieurs générations de superstars. Après les époques Magic Johnson, Shaq, Kobe Bryant puis LeBron James, les Lakers s’apprêtent à écrire un nouveau chapitre avec Luka Doncic.

La transition ne sera pas sans difficulté, tant l’empreinte laissée par LeBron est immense. Mais à Los Angeles, le regard est déjà tourné vers l’avenir. L’ère du King est terminée (pas encore oubliée), celle de Luka Doncic ne fait que commencer… et avec un duo d’arrière d’exception (tous deux sous contrat max), la suite s’annonce sous pression mais absolument excitante !