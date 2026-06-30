Les San Antonio Spurs sortent d’une saison marquante, avec une qualification en Finales NBA, et comptent bien confirmer dès l’an prochain. Autour de leur superstar Victor Wembanyama, la franchise texane veut recruter un ailier capable de shooter, défendre… et aurait déjà des préférences.

Selon Marc Stein et Jake Fischer, les Spurs disposent de leur mid-level exception de 15 millions de dollars, qu’ils comptent utiliser sur un poste d’ailier ou ailier fort. Plusieurs noms circulent déjà dans les discussions : Tobias Harris, Rui Hachimura, Dean Wade, John Collins ou encore Sandro Mamukelashvili. L’idée est simple : apporter du soutien à Victor et compagnie sans sacrifier de futurs choix de draft.

Les Spurs envisageraient d’utiliser leur mid-level exception (15 millions de dollars) sur les ailiers suivants :

🔸 Sandro Mamukelashvili

🔸 Tobias Harris

🔸 Dean Wade

🔸 Rui Hachimura

🔸 John Collins

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Cette stratégie confirme la volonté de San Antonio de protéger son intérieur français en lui évitant de porter seul l’équipe dans la raquette et en apportant de l’aide sur les ailes. Chaque profil ciblé apporte une dimension différente : tir extérieur pour Hachimura, shoot et expérience avec Tobias Harris, polyvalence pour Collins, défense et spacing pour Wade, ou encore énergie et potentiel pour Mamukelashvili.

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Mais les Spurs ne seront pas seuls sur ces dossiers. Mamukelashvili pourrait obtenir plus de 10 millions de dollars ailleurs, avec notamment un intérêt des Lakers, tandis que Hachimura serait suivi par les Nets…. San Antonio devra donc être rapide et convaincant pour compléter un effectif déjà centré autour de Wemby et de ses jeunes.

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