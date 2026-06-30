Les Lakers dans la course pour signer Jalen Duren ?

Les Lakers ont trouvé leur priorité du mercato, et elle se nomme Jalen Duren. Selon ESPN, le pivot des Pistons doit rencontrer la franchise californienne dès l’ouverture officielle de la free agency. Un dossier qui prend de l’ampleur, surtout lorsque l’on sait que Luka Doncic aurait demandé à ses dirigeants de lui trouver un pivot de premier plan pour l’accompagner dans la quête d’un nouveau titre.

DeAndre Ayton a resigné, certes, mais l’ancien des Suns a montré ses limites dans la raquette des Lakers. Alors les Angelinos s’intéressent à un autre garçon qui, lui aussi, a montré des limites en Playoffs cette année… mais avec un plancher bien plus haut : Jalen Duren ! Le pivot des Pistons, était annoncé proche de Sacramento mais voilà que L.A. rentre dans la danse.

« Tout le monde sait que les Lakers cherchent à renforcer leur poste de pivot, et Jalen Duren correspondrait parfaitement à ce profil. Mais contrairement au dossier des Kings, les meilleures offres que Los Angeles pourrait proposer reposeraient davantage sur des choix de draft […] Selon plusieurs sources de ligue, Luka Doncic apprécierait particulièrement le jeu de Duren… »

Luka Dončić is a big fan of Jalen Duren’s game, per @sam_amick

“Everyone knows the Lakers are on the lookout for an upgrade at the center spot, and Duren would certainly qualify. Yet in stark contrast to the Kings’ scenario, the Lakers’ best offerings might be draft capital… pic.twitter.com/6rZgLj6wwW

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 30, 2026

Et il faut dire que Duren coche toutes les cases. À seulement 22 ans, le géant de 2,08 m sort de la meilleure saison régulière de sa carrière avec 19 points, 10 rebonds et une première sélection au All-Star Game, en plus d’une place dans la All-NBA Third Team.

Un intérêt crédible ?

Les Angelinos disposent d’environ 52 millions de dollars de marge salariale, selon Bobby Marks (ESPN), et pourraient bien être tentés de signer Duren dès cette semaine. Reste un énorme problème : Detroit garde la main. En effet, le garçon est restricted free agent, ce qui signifie que les Pistons pourront égaler n’importe quelle offre jusqu’au 7 juillet et conserver leur intérieur.

Un scénario qui comporte un vrai risque pour Los Angeles puisque pendant que Detroit prendra sa décision, les Lakers verraient une partie de leur masse salariale bloquée. Et si les Pistons décident finalement d’égaler l’offre, les Angelinos pourraient avoir laissé passer d’autres cibles importantes sur le marché.

Autre possibilité : le front office californien pourrait inclure Deandre Ayton dans un échange si cela permet de satisfaire les exigences de Detroit et de faciliter les négociations entre les deux franchises.

Alors, imaginer un duo Luka Doncic – Jalen Duren fait déjà saliver les fans de Los Angeles… et pas que ! Sur le papier, ça ressemble à un mariage presque parfait (surtout avec ce qu’on a vu de l’association Duren – Cunningham). Au vu de la relation entre Duren et sa franchise, un départ est plus que proche. Reste maintenant à convaincre Detroit côté L.A. et a sortir le chéquier avant d’espérer que ça marche… à suivre !

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