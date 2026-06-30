Jaylen Brown : les Nuggets se positionnent, les Blazers hors course ?

L’avenir de Jaylen Brown continue d’alimenter les rumeurs en NBA. Alors que les Blazers semblaient être l’un des principaux prétendants à l’ailier des Celtics il y a encore quelques heures, la tendance a radicalement changé. Selon Shams Charania et Chris Haynes, la franchise de l’Oregon ne poursuit plus activement le dossier Brown, mais ce sont désormais les Nuggets qui semblent s’activer.

Le dossier Jaylen Brown continue de nous tenir en haleine. Et selon les dernières informations de Chris Haynes, les Denver Nuggets auraient un « profond intérêt » pour JB et des discussions seraient même actuellement en cours avec Boston.

Le journaliste Bill Simmons a même évoqué une structure d’échange potentielle. Dans ce scénario, les Celtics enverraient Jaylen Brown et Sam Hauser à Denver, tandis que les Nuggets céderaient Jamal Murray et Cam Johnson. À ce stade, il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse et aucun accord ne semble imminent.

Les Nuggets tentent de se positionner sur Jaylen Brown !

Des discussions auraient lieu entre Denver et Boston, selon @ChrisBHaynes.

D’après @BillSimmons, l’échange pourrait ressembler à ça : Brown + Sam Hauser CONTRE Jamal Murray + Cam Johnson pic.twitter.com/kAlnRQ1fFC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Pour Denver, l’objectif serait clair : offrir à Nikola Jokić un nouveau lieutenant de très haut niveau afin de relancer les ambitions de titre de la franchise. La page Jamal Murray semble prête à être tournée dans le Colorado afin d’en ouvrir une grande avec un duo Jokić-Brown qui aurait de quoi terrifier la ligue.

Côté Boston, un éventuel départ de Brown marquerait un véritable tournant après plusieurs saisons passées à former l’un des duos les plus redoutables de la ligue avec Jayson Tatum… il semblerait d’ailleurs que JB soit frustré par sa situation chez les C’s.

Fin de la piste Blazers

Alors que les Blazers étaient vus comme un des principaux prétendants dans ce feuilleton, il semblerait que la franchise de l’Oregon tienne déjà son big move de l’été avec l’arrivée de Ja Morant. Le dossier Jaylen Brown a donc drastiquement refroidi à Portland !

Selon Shams Charania, les Blazers estiment désormais que leur effectif est suffisamment renforcé et ne cherchent plus à monter un échange pour l’ailier All-Star de Boston. Chris Haynes a également confirmé que les discussions entre les Celtics et Portland sont désormais « inexistantes ».

Selon @ShamsCharania, les Blazers abandonnent la piste Jaylen Brown.

Le gros move de la franchise, c’était Ja Morant.pic.twitter.com/5UFxddXCpm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Les prochaines heures pourraient être décisives, mais une chose se précise : Jaylen Brown semble se rapprocher d’un départ, reste à savoir qui sera l’heureux élu !

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026