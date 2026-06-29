Parmi les gros noms disponibles sur le marché cet été, celui de Jaylen Brown revient sans cesse sur toutes les lèvres. Certains l’imaginaient partir dans le trade de Giannis Antetokounmpo mais il n’en fut rien, alors on attend désormais de savoir si JB quittera Boston et, le cas échéant, vers quelle destination. Une chose est sûre : il y a des prétendants.

Immense star des Celtics depuis quelques années et présent à Boston sans discontinuité depuis sa Draft il y a 10 ans, Jaylen Brown voit désormais la fin de son histoire avec les C’s se rapprocher. Celui qui fut champion NBA et MVP des Finales en 2024 a évolué cette année comme un patron en l’absence de Jayson Tatum, mais en cet été 2026, la tendance est plutôt à un départ de JB. Et selon Michael Scotto pas mal de franchises seraient sur le coup.

Nouvelle mise à jour sur le cas Jaylen Brown par @MikeAScotto. Sept équipes auraient montré de l’intérêt :

🔹 Toronto Raptors

🔹 Brooklyn Nets

🔹 Portland Trail Blazers

🔹 Los Angeles Clippers

🔹 Charlotte Hornets

🔹 Atlanta Hawks

🔹 Denver Nuggets

Où va finir JB ? 🍀 pic.twitter.com/tX3AFgjFtm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 28, 2026



Le duo Jaylen Brown / Jayson Tatum pourrait bien avoir offert ses dernières dingueries lors des derniers Playoffs et JB évoluera sans doute sous un autre jersey en octobre. Il faudra pour cela avoir quelques étrennes d’avance, puisque l’on rappelle que Jaylen Brown c’est aussi 180 millions de salaire restant sur les trois prochaines saisons. Une somme qui filtre pas mal la liste des prétendants, mais avec un peu de bricolage l’opération peut vite devenir très rentable en faisant venir un mec ayant évolué cette année à un niveau de MVP (28,7 points, 6,9 rebonds et 5,1 passes)

Où est-ce que l’une des barbes les mieux soignées de NBA va-t-elle atterrir ? C’est l’une des grosses questions de l’été, qui nous fait d’ailleurs penser de vous rappeler de jouer au grand jeu de l’été, juste ICI. Finir un article par un peu de promo ? Ça c’est fait.

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026