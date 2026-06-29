Kawhi Leonard également dans le viseur des Mavericks ?

Selon The Athletic, Clippers et Mavericks auraient discuté d’un transfert de Kawhi Leonard. Une offre qui inclurait notamment Klay Thompson, PJ Washington et des tours de Draft du côté de la franchise du Texas. La concurrence la plus sérieuse aux Raptors sur le dossier ?

Les Mavericks veulent déjà revenir sur le devant de la scène. Cooper Flagg est Rookie de l’Année, il envoie du bois. Kyrie Irving va revenir. Et Dallas veut une troisième star à aligner à leurs côtés pour gagner vite et bien, tout du moins apporter de l’expérience en Playoffs pour Flagg. Kawhi Leonard semble être le profil recherché, et c’est ainsi que The Athletic rapporte que les Texans ont commencé à discuter avec les Clippers pour un échange du All-Star 2026.

Dans le même temps, les Raptors sont eux aussi sur actifs sur le sujet, avec une proposition et des échanges également en cours avec Los Angeles.

Mavericks president Masai Ujiri has interest in reuniting with Kawhi Leonard, multiple league sources with knowledge of Dallas’ thinking told The Athletic.

The Mavericks and LA Clippers have discussed a deal that would send Leonard to Dallas for a package that would include P.J.… pic.twitter.com/uHCB3HewTh

— The Athletic (@TheAthletic) June 28, 2026

Ces discussions, menées par Masai Ujiri (nouveau président des Mavericks), permettraient à ce dernier de retrouver Leonard, qu’il a lui-même recruté en 2018 pour permettre aux Raptors – où il officiait à l’époque – de remporter le titre NBA 2019. En échange, The Athletic rapporte que Dallas aurait à proposer un package centré autour de PJ Washington et Klay Thompson, ainsi que des tours de Draft.

Le gros souci étant que la franchise ne possède pas tant de picks. Le 2027 est disponible avec un autre en swap avec les Hornets, mais la suite est assez dépeuplée. Il faut attendre 2031 pour trouver un choix de premier tour brut qui n’est pas sujet à un swap avec une autre franchise.

Les Clippers, qui sont dans une optique de transition, devraient plutôt rechercher du capital Draft que des joueurs confirmés. Si ce n’est pour les échanger après.

Autre problème : l’attachement fort de Kawhi à Los Angeles. Originaire de la Cité des Anges, le joueur avait fait le choix de rentrer immédiatement en Californie après le titre chez les Raptors. Est-ce que le recruter ailleurs dans une meilleur projet sera une garantie de durabilité ? Pas vraiment. D’autant plus que Leonard est en fin de contrat l’été prochain…